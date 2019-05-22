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22.05.19 11:00 Брифинг: "Негативное освещение и игнорирование реформ - избирательная технология"

22 травня 2019, середа, 13:09 10
Суспільство 2019-05-22T13:30:01+03:00
Українські Новини
Фото дня: через негоду на Закарпатті затоплено міст, будинки і сотні гектарів

Фото дня: через негоду на Закарпатті затоплено міст, будинки і сотні гектарів

Затоплений будинок на Закарпатті. Фото:
Затоплений будинок на Закарпатті. Фото: "Мукачево.net"

В той час, як на західній Україні руйнуються мости через вихід річок з берегів, 1 міст, 8 будинків і 273 га сільгоспугідь затоплені через сильний паводок на Закарпатті.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій, передають Українські Новини.

Місцеве видання "Мукачево.net" опублікувало фотографії затоплених домогосподарств і вулиць.

Затоплений будинок на Закарпатті. Фото: Затоплений будинок на Закарпатті. Фото: "Мукачево.net"

"У результаті сильних опадів на території Закарпатської області зафіксовано підтоплення на території Іршавського, Хустського та Виноградівського районів", - сказано в повідомленні ДСНС.

Усього на території області підтоплено 8 домоволодінь, 273 га сільгоспугідь, 170 га пасовищ, а також пошкоджено 1 мостовий перехід і зруйновано 230 метрів берегоукріплень.

Затоплені вулиці на Закарпатті. Фото: Затоплені вулиці на Закарпатті. Фото: "Мукачево.net"

Як повідомляли Українські Новини, у Києві потужна злива затопила дороги і перехід метро. Також злива затопила вулиці і двори у Рівненській області.

Крім того, через зливи в Івано-Франківській області затопило будинки.

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