Фото дня: через негоду на Закарпатті затоплено міст, будинки і сотні гектарів

В той час, як на західній Україні руйнуються мости через вихід річок з берегів, 1 міст, 8 будинків і 273 га сільгоспугідь затоплені через сильний паводок на Закарпатті.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій, передають Українські Новини.\r\nМісцеве видання "Мукачево.net" опублікувало фотографії затоплених домогосподарств і вулиць.\r\nЗатоплений будинок на Закарпатті. Фото: "Мукачево.net"\r\n"У результаті сильних опадів на території Закарпатської області зафіксовано підтоплення на території Іршавського, Хустського та Виноградівського районів", - сказано в повідомленні ДСНС.\r\n\r\nУсього на території області підтоплено 8 домоволодінь, 273 га сільгоспугідь, 170 га пасовищ, а також пошкоджено 1 мостовий перехід і зруйновано 230 метрів берегоукріплень.\r\nЗатоплені вулиці на Закарпатті. Фото: "Мукачево.net"\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Києві потужна злива затопила дороги і перехід метро. Також злива затопила вулиці і двори у Рівненській області.\r\nКрім того, через зливи в Івано-Франківській області затопило будинки.