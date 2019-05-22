Фото дня: через негоду на Закарпатті затоплено міст, будинки і сотні гектарів

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій, передають Українські Новини.

Місцеве видання "Мукачево.net" опублікувало фотографії затоплених домогосподарств і вулиць.

Затоплений будинок на Закарпатті. Фото: "Мукачево.net"

"У результаті сильних опадів на території Закарпатської області зафіксовано підтоплення на території Іршавського, Хустського та Виноградівського районів", - сказано в повідомленні ДСНС.

Усього на території області підтоплено 8 домоволодінь, 273 га сільгоспугідь, 170 га пасовищ, а також пошкоджено 1 мостовий перехід і зруйновано 230 метрів берегоукріплень.

Затоплені вулиці на Закарпатті. Фото: "Мукачево.net"

Як повідомляли Українські Новини, у Києві потужна злива затопила дороги і перехід метро. Також злива затопила вулиці і двори у Рівненській області.

Крім того, через зливи в Івано-Франківській області затопило будинки.