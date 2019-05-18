Фото дня: мощный ливень затопил улицы и дворы в Ровенской области

В северных районах Ровенской области из-за выпадения большого количества осадков были подтоплены некоторые земельные участки с домами. Фото затопленных территорий с высоты птичьего полета опубликовали сегодня, 18 мая, в пресс-службе ГосЧС области.

Так, сообщается, что спасатели продолжают оказывать помощь местному населению северных районов области, чьи домовладения подтопили грунтовые воды вследствие сильных дождей.

Кроме того, отдельно сотрудники ГосЧС проводят мониторинг ситуации в Рокитновском районе с помощью квадрокоптера.

Отмечается, что в Рокитновской районе ситуация с подтоплением несколько сложнее, чем в других соседних районах. Всего в оказании помощи привлечено 9 мотопомп, 6 автоцистерн и 30 спасателей.

Подтопленные дома в Ровенской области. Фото: ГосЧС

Как сообщали Українські Новини, в Ивано-Франковской области подтоплены более сотни домов.

Тем временем, синоптик рассказала о погоде на выходных.