Фото дня: мощный ливень затопил улицы и дворы в Ровенской области

В северных районах Ровенской области из-за выпадения большого количества осадков были подтоплены некоторые земельные участки с домами. Фото затопленных территорий с высоты птичьего полета опубликовали сегодня, 18 мая, в пресс-службе ГосЧС области.\r\nТак, сообщается, что спасатели продолжают оказывать помощь местному населению северных районов области, чьи домовладения подтопили грунтовые воды вследствие сильных дождей.\r\n\r\nКроме того, отдельно сотрудники ГосЧС проводят мониторинг ситуации в Рокитновском районе с помощью квадрокоптера.\r\n\r\nОтмечается, что в Рокитновской районе ситуация с подтоплением несколько сложнее, чем в других соседних районах. Всего в оказании помощи привлечено 9 мотопомп, 6 автоцистерн и 30 спасателей.\r\nПодтопленные дома в Ровенской области. Фото: ГосЧС\r\nКак сообщали Українські Новини, в Ивано-Франковской области подтоплены более сотни домов.\r\nТем временем, синоптик рассказала о погоде на выходных.