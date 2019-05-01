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01 мая 2019, среда, 16:46 388
Политика 2019-05-01T16:53:57+03:00
Українські Новини
Видео дня: На западной Украине разрушаются мосты из-за выхода рек из берегов

Видео дня: На западной Украине разрушаются мосты из-за выхода рек из берегов

Из-за обильных осадков в реках Прикарпатья поднимается уровень воды. Их стремительное течение разрушает мосты. По прогнозам синоптиков вода может подняться до 2 метров относительно вчерашнего уровня. 

В частности, как сообщают местные издания и пользователи соцсетей, из-за разбушевавшейся непогоды в поселке Быткив (Надвирнянский район Ивано-Франковской области) река, которая выходит из берегов, подмыла мост и тот начал обваливаться.

Как сообщает местное издание kurs.if.ua в 10:00 Богородчанский поселковый совет сообщил о начале подъема уровня воды в Быстрице-Солотвинской. 

Михаил Курий в сети Фейсбук опубликовал видео из реки Лимница. Поток горной реки вплотную добрался до деревянного мостика, который соединяет села Сливки и Закерничное Рожнятовского района.

В Сварычев, Рожнятовского района из берегов выходит река Чечва.

Типичный Франковск со ссылкой на местных жителей сообщает, что Быстрица-Солотвинская на участке в селе Жураки Богородчанского района вышла из берегов. Существует угроза разрушения моста.

Также из-за сильных осадков в Яремче, Косово, Коломыи подтапливает дороги и хозяйства.

Напомним, ГосЧС предупредила о серьезном ухудшении погодных условий по всей Украине.

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