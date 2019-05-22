Зеленський скасував призначення Зеркаль заступником голови Адміністрації

Президент Володимир Зеленський скасував призначення заступника міністра закордонних справ Олени Зеркаль заступником голови Адміністрації Президента.

Про це сказано в указі №315 від 22 травня, передають Українські Новини.

"Скасувати як нереалізований Указ Президента України від 21 травня 2019 №309", - сказано в ньому.

Причини такого рішення не вказані.

Сама Зеркаль на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook вказала, що дасть пояснення ситуації, що склалася.

"Парадокси указу №309 породжують чутки і нерозуміння. Особисто я не люблю таким чином тримати людей у напрузі. Тому ввечері дам чітке пояснення. Зараз можу сказати - питання не в посаді", - написала вона.

Олена Зеркаль була заступником міністра закордонних справ з питань євроінтеграції. Також вона була директором Державного департаменту з питань адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу при Міністерстві юстиції. До цього призначення Зеркаль займала посаду директора департаменту міжнародного права Міністерства юстиції.

Як повідомляли Українські Новини, указ про призначення Зеркаль заступником голови АП зник з сайту Президента.

Тим часом Зеленський розпустив Раду і призначив позачергові вибори на 21 липня.