підписатися на розсилку
26 26.35
28.8 29.4
˟
ONLINE
22.05.19 11:00 Брифинг: "Негативное освещение и игнорирование реформ - избирательная технология"

22 травня 2019, середа, 11:20 112
Президент 2019-05-22T13:15:02+03:00
Українські Новини
Зеленський скасував призначення Зеркаль заступником голови Адміністрації

Зеленський скасував призначення Зеркаль заступником голови Адміністрації

Олена Зеркаль.
Олена Зеркаль.

Президент Володимир Зеленський скасував призначення заступника міністра закордонних справ Олени Зеркаль заступником голови Адміністрації Президента.

Про це сказано в указі №315 від 22 травня, передають Українські Новини.

"Скасувати як нереалізований Указ Президента України від 21 травня 2019 №309", - сказано в ньому.

Причини такого рішення не вказані.

Сама Зеркаль на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook вказала, що дасть пояснення ситуації, що склалася.

"Парадокси указу №309 породжують чутки і нерозуміння. Особисто я не люблю таким чином тримати людей у напрузі. Тому ввечері дам чітке пояснення. Зараз можу сказати - питання не в посаді", - написала вона.

Олена Зеркаль була заступником міністра закордонних справ з питань євроінтеграції. Також вона була директором Державного департаменту з питань адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу при Міністерстві юстиції. До цього призначення Зеркаль займала посаду директора департаменту міжнародного права Міністерства юстиції.

Як повідомляли Українські Новини, указ про призначення Зеркаль заступником голови АП зник з сайту Президента.

Тим часом Зеленський розпустив Раду і призначив позачергові вибори на 21 липня.

Більше новин про: Указ Президента Президент України Адміністрація Президента України Володимир Зеленський Олена Зеркаль

Архів
Новини
Понад 70% українців виступають за розпуск Ради, - опитування 13:24
Затоплений будинок на Закарпатті. Фото:
Фото дня: через негоду на Закарпатті затоплено міст, будинки і сотні гектарів 13:09
Невідомі припинили блокування будівлі ВККС 13:01
Пішохідний міст на Алеї Героїв Небесної Сотні.Фото:
Терміни завершення слідчих експериментів на Алеї Героїв Небесної сотні визначити неможливо, - Генпрокуратура 12:53
Партія мерів на базі "Відродження" буде мати електоральний успіх на виборах, - політолог 12:43
більше новин
Розпуск парламенту абсолютно виправданий, - партія "Соціальна справедливість" 13:49
Супрун полетіла з України одразу після інавгурації Зеленського 22:15
Міністр оборони Степан Полторак. Фото: facebook.com/generalpoltorak
Я розчулений: Полторак опублікував фото зруйнованого Кремля 16:43 Фото
Місія МВФ скорочує графік роботи в Україні і не переглядатиме програму співпраці 09:45
Володимир і Олена Зеленські. Фото: olenazelenska_official/Instagram
Олена Зеленська створила офіційний Instagram-аккаунт і в ньому вже 6 фотографій 22:03
більше новин
Розпуск парламенту абсолютно виправданий, - партія "Соціальна справедливість" 13:49
Гройсман заявив, що спроба знизити тарифи може спричинити серйозну кризу 08:20
Місія МВФ скорочує графік роботи в Україні і не переглядатиме програму співпраці 09:45
Флористична композиція Азума Макото. Фото: azumamakoto/Instagram
Фото дня: Флорист, який запускає квіти до космосу, встановив інсталяцію в Славутичі 17:57
Зеленський задекларував 9,7 млн гривень і віллу в Італії 15:22
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok