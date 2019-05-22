Зеленський скасував призначення Зеркаль заступником голови Адміністрації

Президент Володимир Зеленський скасував призначення заступника міністра закордонних справ Олени Зеркаль заступником голови Адміністрації Президента.\r\nПро це сказано в указі №315 від 22 травня, передають Українські Новини.\r\n"Скасувати як нереалізований Указ Президента України від 21 травня 2019 №309", - сказано в ньому.\r\nПричини такого рішення не вказані.\r\nСама Зеркаль на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook вказала, що дасть пояснення ситуації, що склалася.\r\n"Парадокси указу №309 породжують чутки і нерозуміння. Особисто я не люблю таким чином тримати людей у напрузі. Тому ввечері дам чітке пояснення. Зараз можу сказати - питання не в посаді", - написала вона.\r\nОлена Зеркаль була заступником міністра закордонних справ з питань євроінтеграції. Також вона була директором Державного департаменту з питань адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу при Міністерстві юстиції. До цього призначення Зеркаль займала посаду директора департаменту міжнародного права Міністерства юстиції.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, указ про призначення Зеркаль заступником голови АП зник з сайту Президента.\r\nТим часом Зеленський розпустив Раду і призначив позачергові вибори на 21 липня.