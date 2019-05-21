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21 мая 2019, вторник, 23:42 788
Политика 2019-05-21T23:43:28+03:00
Українські Новини
В Украину прилетал не Хорошковский, а его жена

В Украину прилетал не Хорошковский, а его жена

Валерий Хорошковский.
Валерий Хорошковский.

В Украину прилетела жена бывшего главы Службы безопасности Украины и вице-премьер-министра времен президентства Виктора Януковича Валерия Хорошковского Елена, а не он сам, сообщает "112.ua" со ссылкой на пресс-службу бизнесмена.

Так, проект "Схемы: коррупция в деталях" со ссылкой на три независимых источника сообщил, что Хорошковский прилетел в Киев частным рейсом во вторник, 21 мая.

Других подробностей не сообщается.

Хорошковский покинул Украину в конце 2012 года. По данным СМИ, проживал в Монако. Его выезду за границу предшествовал конфликт с экс-премьер-министром Николаем Азаровым. В декабре 2012 года Хорошковский, находясь на должности первого вице-премьера, написал заявление об увольнении. Он обосновал свое решение "несогласием относительно повторного назначения Николая Азарова на должность премьера".

Хорошковский также был членом совета Национального банка.

Как сообщали Українськi Новини, экс-замглавы Администрации Андрей Портнов вернулся в Украину и заявил, что не намерен идти на госслужбу.

Полиция взяла под охрану Портнова.

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