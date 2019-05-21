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21 мая 2019, вторник, 20:52 1265
Политика 2019-05-21T20:53:40+03:00
Українські Новини
Хорошковский вернулся в Украину спустя 7 лет, - СМИ

Хорошковский вернулся в Украину спустя 7 лет, - СМИ

Валерий Хорошковский.
Валерий Хорошковский.

Бывший председатель Службы безопасности Украины, экс-вице-премьер-министр времен президентства Виктора Януковича и бизнесмен Валерий Хорошковский, который выехал из страны в 2012 году, вернулся в Украину. Хорошковский прилетел в Киев частным рейсом во вторник, 21 мая, сообщают "Схемы" со ссылкой на три источника, независимых друг от друга.

Хорошковский покинул Украину в конце 2012 года. По данным СМИ, проживал в Монако. Его выезда за границу предшествовал конфликт с экс-премьер-министром Николаем Азаровым. В декабре 2012 года Хорошковский, находясь на должности первого вице-премьера, написал заявление об увольнении. Он обосновал свое решение "несогласием относительно повторного назначения Николая Азарова на должность премьера".

Хорошковский также был членом совета Национального банка.

Как сообщали Українськi Новини, экс-замглавы Администрации Андрей Портнов вернулся в Украину и заявил, что не намерен идти на госслужбу.

Полиция взяла под охрану Портнова.

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