В Україну прилітав не Хорошковський, а його дружина

В Україну прилетіла дружина колишнього голови Служби безпеки України та віце-прем'єр-міністра часів президентства Віктора Януковича Валерія Хорошковського Олена, а не він сам, повідомляє "112.ua" із посиланням на прес-службу бізнесмена.\r\nТак, проект "Схеми: корупція в деталях" з посиланням на три незалежних джерела повідомив, що Хорошковський прилетів до Києва приватним рейсом у вівторок, 21 травня.\r\nІнших подробиць не повідомляється.\r\nХорошковський покинув Україну в кінці 2012 року. За даними ЗМІ, проживав у Монако. Його виїзду за кордон передував конфлікт з екс-прем'єр-міністром Миколою Азаровим. У грудні 2012 року Хорошковський, перебуваючи на посаді першого віце-прем'єра, написав заяву про звільнення. Він обґрунтував своє рішення незгодою щодо повторного призначення Миколи Азарова на посаду прем'єра.\r\nХорошковський також був членом ради Національного банку.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, екс-заступник голови Адміністрації Андрій Портнов повернувся в Україну і заявив, що не має наміру йти на держслужбу.\r\nПоліція взяла під охорону Портнова.