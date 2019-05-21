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21 травня 2019, вівторок, 23:42 15
Політика 2019-05-22T01:30:01+03:00
Українські Новини
В Україну прилітав не Хорошковський, а його дружина

В Україну прилітав не Хорошковський, а його дружина

Валерій Хорошковський.
Валерій Хорошковський.

В Україну прилетіла дружина колишнього голови Служби безпеки України та віце-прем'єр-міністра часів президентства Віктора Януковича Валерія Хорошковського Олена, а не він сам, повідомляє "112.ua" із посиланням на прес-службу бізнесмена.

Так, проект "Схеми: корупція в деталях" з посиланням на три незалежних джерела повідомив, що Хорошковський прилетів до Києва приватним рейсом у вівторок, 21 травня.

Інших подробиць не повідомляється.

Хорошковський покинув Україну в кінці 2012 року. За даними ЗМІ, проживав у Монако. Його виїзду за кордон передував конфлікт з екс-прем'єр-міністром Миколою Азаровим. У грудні 2012 року Хорошковський, перебуваючи на посаді першого віце-прем'єра, написав заяву про звільнення. Він обґрунтував своє рішення незгодою щодо повторного призначення Миколи Азарова на посаду прем'єра.

Хорошковський також був членом ради Національного банку.

Як повідомляли Українські Новини, екс-заступник голови Адміністрації Андрій Портнов повернувся в Україну і заявив, що не має наміру йти на держслужбу.

Поліція взяла під охорону Портнова.

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