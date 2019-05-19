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19 мая 2019, воскресенье, 20:09 459
Политика 2019-05-19T22:00:03+03:00
Українські Новини
Портнов заявил, что не намерен идти на госслужбу

Портнов заявил, что не намерен идти на госслужбу

Андрей Портнов. Фото:
Андрей Портнов. Фото: "Страна"

Бывший первый заместитель главы Администрации Президента Виктора Януковича Андрей Портнов, вернувшийся в Украину, не намерен идти на государственную службу.

Об этом он сказал в интервью интернет-изданию "Страна.ua", передают Українськi Новини.

Он отметил, что вернулся в Украину после 5 лет отсутствия, но не намерен возвращаться на госслужбу.

"Я не планирую идти на государственную службу, не планирую работать в системе госаппарата и планирую заниматься той же юридической и общественной деятельностью, которой посвятил себя ранее", - сказал Портнов.

Он также подчеркнул, что не намерен становиться генпрокурором, но решительно выступает за увольнение Юрия Луценко.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Портнов объявил, что решил вернуться в Украину.

Также БПП по решению суда не опроверг фейковую информацию, что Портнов подозревается в госизмене, после чего началась процедура принудительного исполнения. 

Больше новостей о: Администрация Президента Госслужба Андрей Портнов возвращение на родину

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