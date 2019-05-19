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19 мая 2019, воскресенье, 12:13 847
Политика 2019-05-19T12:16:35+03:00
Українські Новини
Портнов вернулся в Украину

Портнов вернулся в Украину

Андрей Портнов. Фото: PORTNOV/Telegram
Андрей Портнов. Фото: PORTNOV/Telegram

Бывший заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов вернулся в Украину.

Об этом Портнов сообщил в своем Telegram-канале, опубликовав фото возле автобуса.

"Друзья, больше пяти лет я не был в своей стране. И сегодня хочу дать уверенный сигнал тысячам людей, покинувшим Украину, - пора возвращаться", - написал Портнов.

Экс-замглавы АП отметил, что также пора "строить и восстанавливать".

"Привет, моя дорогая Родина!", - добавил Портнов.

Андрей Портнов. Фото: PORTNOV/TelegramАндрей Портнов. Фото: PORTNOV/Telegram

Как сообщали Українські Новини, Портнов объявил, что решил вернуться в Украину.

Также БПП по решению суда не опроверг фейковую информацию, что Портнов подозревается в госизмене, после чего началась процедура принудительного исполнения. Ранее БПП отрицал в суде свои обвинения Портнова в госизмене.

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