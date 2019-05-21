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22.05.19 11:00 Брифинг: "Негативное освещение и игнорирование реформ - избирательная технология"

21 мая 2019, вторник, 14:04 4710 Дополнено
Политика 2019-05-21T18:30:05+03:00
Українські Новини
Тимошенко высказалась об отставке Гройсмана и своем возможном назначении на его место

Тимошенко высказалась об отставке Гройсмана и своем возможном назначении на его место

Юлия Тимошенко. Фото: Википедия
Юлия Тимошенко. Фото: Википедия

Председатель фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Юлия Тимошенко считает решение премьер-министра Владимира Гройсмана уйти в отставку желанием создать политический кризис для Президента Владимира Зеленского.

Об этом она сказала журналистам по итогам консультаций, передают Українськi Новини.

"Я подозреваю, что просто хотят для нового Президента создать политический кризис, который будет тупиковой, который не даст ему управлять правительством. А правительство ушло в отставку, потому что президент призвал его написать заявление. Но это большая политическая игра", - сказал она.

Она подчеркнула, что Гройсман обязан продолжать выполнять обязанности премьера до назначение нового.

В свою очередь предлагать Президенту кандидатуру нового премьера может только коалиция.

По словам Тимошенко, отставку Гройсмана парламент может рассмотреть на внеочередном заседании.

В то же время Тимошенко считает, что преждевременно говорить о ее возможном назначении премьер-министром.

"Я думаю, об этом преждевременно говорить, потому что теперь должен быть избран новый парламент в зависимости от того, какие фракции пройдут в парламент, будут сформирована новая коалиция, и новая коалиция будет выдвигать кандидатуру на премьер-министра", - сказала она.

При этом, по ее словам, предстоящие выборы Рады будут де-факто и выборами нового премьера.

"Мы выбрали нового Президента, а теперь надо выбрать и будущего премьер-министра на парламентских выборах вместе с большинством. Не политики будут определять, кто будет премьером, а снова это может определить общество", - добавила она.

Как сообщали Українськi Новини, Тимошенко потратила четверть миллиарда на предвыборную кампанию.

В понедельник Полторак подал в отставку с поста министра обороны.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов подал в отставку.

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