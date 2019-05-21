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22.05.19 11:00 Брифинг: "Негативное освещение и игнорирование реформ - избирательная технология"

21 мая 2019, вторник, 13:25 614
Верховная Рада и партии 2019-05-22T12:00:09+03:00
Українські Новини
Указ о роспуске Рады ожидается завтра

Указ о роспуске Рады ожидается завтра

Зеленский. Фото: АП
Зеленский. Фото: АП

Сопредседатель депутатской группы "Партия "Відродження" в Верховной Раде Виталий Хомутынник заявляет, что Президент Владимир Зеленский планирует подписать указ о роспуске Рады 22 мая.

Об этом он сказал журналистам по итогам консультаций, передают Українськi Новини.

"По словам Президента Украины, такой указ может быть выдан уже завтра, и выборы могут быть назначены на 21 июля этого года", - сказал он.

При этом, по словам заместителя председателя Рады Ирины Геращенко, рассматривается и другая дата - 28 июля. 

Напомним, Зеленский на инаугурации заявил о роспуске Рады. А сегодня договорился с председателями фракций Рады о назначении досрочных выборов на 21 июля.

Зеленский во время инаугурации попросил Кабмин подать в отставку.

Также он рассказал, что должна сделать Рада в течение 2 месяцев.

Ранее председатель Рады Андрей Парубий и главы фракций прибыли в Администрацию для консультаций с Зеленским относительно досрочных выборов.

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