Указ о роспуске Рады ожидается завтра

Сопредседатель депутатской группы "Партия "Відродження" в Верховной Раде Виталий Хомутынник заявляет, что Президент Владимир Зеленский планирует подписать указ о роспуске Рады 22 мая.

Об этом он сказал журналистам по итогам консультаций, передают Українськi Новини.

"По словам Президента Украины, такой указ может быть выдан уже завтра, и выборы могут быть назначены на 21 июля этого года", - сказал он.

При этом, по словам заместителя председателя Рады Ирины Геращенко, рассматривается и другая дата - 28 июля.

Напомним, Зеленский на инаугурации заявил о роспуске Рады. А сегодня договорился с председателями фракций Рады о назначении досрочных выборов на 21 июля.

Зеленский во время инаугурации попросил Кабмин подать в отставку.

Также он рассказал, что должна сделать Рада в течение 2 месяцев.

Ранее председатель Рады Андрей Парубий и главы фракций прибыли в Администрацию для консультаций с Зеленским относительно досрочных выборов.