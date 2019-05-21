підписатися на розсилку
26 26.35
28.9 29.45
˟
21 травня 2019, вівторок, 13:25 35
Верховна Рада і партії 2019-05-21T15:30:04+03:00
Українські Новини
Указ про розпуск Ради очікується завтра

Указ про розпуск Ради очікується завтра

Зеленський. Фото: АП
Зеленський. Фото: АП

Співголова депутатської групи "Партія "Відродження" у Верховній Раді Віталій Хомутинник заявляє, що Президент Володимир Зеленський планує підписати указ про розпуск Ради 22 травня.

Про це він сказав журналістам за підсумками консультацій, передають Українські Новини.

"За словами Президента України, такий указ може бути виданий вже завтра, і вибори можуть бути призначені на 21 липня цього року", - сказав він.

При цьому, за словами заступника голови Ради Ірини Геращенко, розглядається й інша дата - 28 липня.

Нагадаємо, Зеленський на інавгурації заявив про розпуск Ради. А сьогодні домовився з головами фракцій Ради про призначення дострокових виборів на 21 липня.

Зеленський під час інавгурації попросив Кабмін подати у відставку.

Також він розповів, що повинна зробити Рада протягом 2 місяців.

Раніше голова Ради Андрій Парубій та голови фракцій прибули в Адміністрацію для консультацій із Зеленським щодо дострокових виборів.

Більше новин про: Володимир Зеленський Віталій Хомутиннік позачергові вибори Дострокові вибори дострокові вибори в Раду

Архів
Новини
ОБ закликав Зеленського економічно розблокувати Донбас 16:01
Київстар та Міністерство освіти і науки назвали переможців Фестивалю інновацій 15:36 Прес-реліз
СБУ оголосила в розшук керівника "Ужгородського турбогазу" Качура 15:25
В Україні можна буде будувати будинки заввишки 150 м 15:21
Готові виконати закон і сприяти своєчасному запуску оптового ринку електроенергії, – директор "Енергоринку" Гнатюк 15:18
більше новин
Міністр оборони Степан Полторак. Фото: facebook.com/generalpoltorak
Я розчулений: Полторак опублікував фото зруйнованого Кремля 16:43 Фото
Супрун полетіла з України одразу після інавгурації Зеленського 22:15
Володимир і Олена Зеленські. Фото: olenazelenska_official/Instagram
Олена Зеленська створила офіційний Instagram-аккаунт і в ньому вже 6 фотографій 22:03
Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) України. Фото: Українська правда
Невідомі оточили будівлю ВККС і заблокували її роботу 13:08
Український бізнес подолає політичну турбулентність, – Шимків 10:25
більше новин
Гройсман заявив, що спроба знизити тарифи може спричинити серйозну кризу 08:20
Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) України. Фото: Українська правда
Невідомі оточили будівлю ВККС і заблокували її роботу 13:08
Флористична композиція Азума Макото. Фото: azumamakoto/Instagram
Фото дня: Флорист, який запускає квіти до космосу, встановив інсталяцію в Славутичі 17:57
Клімкін хоче балотуватися в Раду як самовисуванець 12:09
Зеленський задекларував 9,7 млн гривень і віллу в Італії 15:22
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok