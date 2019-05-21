Указ про розпуск Ради очікується завтра

Співголова депутатської групи "Партія "Відродження" у Верховній Раді Віталій Хомутинник заявляє, що Президент Володимир Зеленський планує підписати указ про розпуск Ради 22 травня.

Про це він сказав журналістам за підсумками консультацій, передають Українські Новини.

"За словами Президента України, такий указ може бути виданий вже завтра, і вибори можуть бути призначені на 21 липня цього року", - сказав він.

При цьому, за словами заступника голови Ради Ірини Геращенко, розглядається й інша дата - 28 липня.

Нагадаємо, Зеленський на інавгурації заявив про розпуск Ради. А сьогодні домовився з головами фракцій Ради про призначення дострокових виборів на 21 липня.

Зеленський під час інавгурації попросив Кабмін подати у відставку.

Також він розповів, що повинна зробити Рада протягом 2 місяців.

Раніше голова Ради Андрій Парубій та голови фракцій прибули в Адміністрацію для консультацій із Зеленським щодо дострокових виборів.