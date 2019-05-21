Досрочные выборы в Раду состоятся 21 или 28 июля

Президент Владимир Зеленский договорился с председателями фракций Верховной Рады о назначении досрочных выборов в парламент 21 июля.

Об этом председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко сообщил журналистам по окончанию консультацию, передают Українські новини.

"Консультации прошли. Досрочные выборы будут. Мы рассчитываем, что будет изменено изменено избирательное законодательство. Мы идем на досрочные выборы для того, чтобы побеждать", - сказал он.

Лидер Радикальной партии отметил, что Рада проведет досрочное заседание для изменения избирательного законодательства.

"Указ может появиться завтра. Выборы - 21 июля", - добавил Ляшко.

Первый зеститель председателя Рады Ирина Геращенко предостерегла о слишком быстрой смене избирательного законодательства и заявила об отсутствии конституционных причин для роспуска Рады.

Также по словам Ирины Геращенко, рассматривается и другая дата досрочных выборов - 28 июля.

Она сообщила, что на консультациях присутствовала председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский пообещал "создать неудобства" Раде за дату инаугурации.

Ранее у Зеленского заявили, что первые назначения будут в ближайшие дни.