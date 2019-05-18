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18 мая 2019, суббота, 19:13 193
Политика 2019-05-18T19:13:19+03:00
Українські Новини
Зеленский пообещал "создать неудобства" Раде за дату инаугурации

Зеленский пообещал "создать неудобства" Раде за дату инаугурации

Новоизбранный Президент Владимир Зеленский, инаугурация которого состоится 20 мая, извинился перед киевлянами за предстоящие пробки и заявил, что "создаст неудобства" для Верховной Рады. Об этом он сказал в своем видеообращении, опубликованном на Facebook.

Так, Зеленский отметил, что настаивал на проведении инаугурации на 19 мая потому, что это был бы выходной день и мероприятие не создало бы проблем и транспортных заторов для киевлян.

"Ну, уж Рада как проголосовала, так проголосовала, что там жаловаться. Но я хочу вам сказать, что будет достаточно много иностранных гостей, поэтому значительная часть Киева будет перекрыта. Простите пожалуйста. Простите все нас, простите Верховную Раду. Рада создала и сделала неудобства нам. Мы, обещаю, сделаем им", - сказал Зеленский.

Как сообщали Українські Новини, в понедельник 20 мая из-за инаугурации Зеленского перекроют часть Киева, что повлечет за собой масштабные пробки.

Также стало известно, как будет проходить инаугурация Зеленского.

Ранее Зеленский требовал назначить инаугурацию на 19 мая, однако Рада проголосовала за 20 число.

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