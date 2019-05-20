Украина заинтересована в сотрудничестве с Эстонией в IT-сфере, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский во время встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд заявил, что Украина заинтересована в сотрудничестве с Эстонией в IT-сфере и укреплении киберзащиты.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.\r\nТакже Зеленский поблагодарил Президента Эстонии за теплые поздравления по случаю его вступления в должность, а также за личное внимание Кальюлайд к вопросу поддержки Эстонией территориальной целостности и суверенитета Украины.\r\nГлава государства поблагодарил Кальюлайд за поддержку Украины в Евросоюзе.\r\nКроме того, он добавил, что при его каденции будет гарантироваться независимость судебной системы и равенство всех граждан перед законом.\r\nРанее Президент Эстонии Кальюлайд поздравила Зеленского с инаугурацией.\r\n"Поздравляю Президента Владимира Зеленского, нового Президента Украины. Наши два государства всегда были близки. Я с нетерпением жду сотрудничества!" - написала она в Twitter.\r\nКроме того, Кальюлайд пожелала Зеленскому уверенности в продолжении реформ, а также пожелала оставаться на пути к ЕС и НАТО.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский хочет, чтобы украинцы брали пример с исландцев, израильтян, японцев и швейцарцев.\r\nТакже Зеленский пообещал сделать так, чтобы люди в следующие 5 лет не плакали.