Украина заинтересована в сотрудничестве с Эстонией в IT-сфере, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский во время встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд заявил, что Украина заинтересована в сотрудничестве с Эстонией в IT-сфере и укреплении киберзащиты.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Также Зеленский поблагодарил Президента Эстонии за теплые поздравления по случаю его вступления в должность, а также за личное внимание Кальюлайд к вопросу поддержки Эстонией территориальной целостности и суверенитета Украины.

Глава государства поблагодарил Кальюлайд за поддержку Украины в Евросоюзе.

Кроме того, он добавил, что при его каденции будет гарантироваться независимость судебной системы и равенство всех граждан перед законом.

Ранее Президент Эстонии Кальюлайд поздравила Зеленского с инаугурацией.

"Поздравляю Президента Владимира Зеленского, нового Президента Украины. Наши два государства всегда были близки. Я с нетерпением жду сотрудничества!" - написала она в Twitter.

Кроме того, Кальюлайд пожелала Зеленскому уверенности в продолжении реформ, а также пожелала оставаться на пути к ЕС и НАТО.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский хочет, чтобы украинцы брали пример с исландцев, израильтян, японцев и швейцарцев.

Также Зеленский пообещал сделать так, чтобы люди в следующие 5 лет не плакали.