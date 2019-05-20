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22.05.19 11:00 Брифинг: "Негативное освещение и игнорирование реформ - избирательная технология"

20 мая 2019, понедельник, 12:12 381
Президент 2019-05-22T04:00:33+03:00
Українські Новини
Зеленский хочет, чтобы украинцы брали пример с исландцев, израильтян, японцев и швейцарцев

Зеленский хочет, чтобы украинцы брали пример с исландцев, израильтян, японцев и швейцарцев

Зеленский. Скриншот 112.ua
Зеленский. Скриншот 112.ua

Владимир Зеленский, который сегодня избран 6-м Президентом Украины, заявил, что украинцы должны брать пример с представителей других стран. Так Зеленский высказался объединении украинцев, живущих на территории Украины и за ее границами, на торжественном заседании по случаю инаугурации в Верховной Раде, передают Українськi Новини.

"Скептики скажут, что это фантастика, что это невозможно, а может это и есть наша национальная идея - объединившись, сделать невозможное, вопреки всему", - сказал Зеленский.

Он также заявил, что украинцы должны брать пример с исландцев в вопросе футбола, израильтян - в защите государства, японцев - в технологиях, швейцарцев - в умении счастливо жить друг с другом, несмотря на различия.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский после присяги заявил о роспуске Рады.

Он призвал министров освободить свои места.

Также Зеленский заявил о готовности предоставить украинское гражданство всем, кто будет работать на благо Украины

На инаугурации Зеленский назвал всех украинцев президентами

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