Зеленский хочет, чтобы украинцы брали пример с исландцев, израильтян, японцев и швейцарцев

Владимир Зеленский, который сегодня избран 6-м Президентом Украины, заявил, что украинцы должны брать пример с представителей других стран. Так Зеленский высказался объединении украинцев, живущих на территории Украины и за ее границами, на торжественном заседании по случаю инаугурации в Верховной Раде, передают Українськi Новини.\r\n"Скептики скажут, что это фантастика, что это невозможно, а может это и есть наша национальная идея - объединившись, сделать невозможное, вопреки всему", - сказал Зеленский.\r\nОн также заявил, что украинцы должны брать пример с исландцев в вопросе футбола, израильтян - в защите государства, японцев - в технологиях, швейцарцев - в умении счастливо жить друг с другом, несмотря на различия.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский после присяги заявил о роспуске Рады.\r\nОн призвал министров освободить свои места.\r\nТакже Зеленский заявил о готовности предоставить украинское гражданство всем, кто будет работать на благо Украины\r\nНа инаугурации Зеленский назвал всех украинцев президентами.