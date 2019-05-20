Україна зацікавлена у співпраці з Естонією в IT-сфері, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Естонії Керсті Кальюлайд заявив, що Україна зацікавлена у співпраці з Естонією в IT-сфері та зміцненні кіберзахисту.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.\r\nТакож Зеленський подякував Президенту Естонії за теплі вітання з нагоди його вступу на посаду, а також за особисту увагу Кальюлайд до питання підтримки Естонією територіальної цілісності й суверенітету України.\r\nГлава держави подякував Кальюлайд за підтримку України в Євросоюзі.\r\nКрім того, він додав, що за його каденції буде гарантуватися незалежність судової системи і рівність усіх громадян перед законом.\r\nРаніше Президент Естонії Кальюлайд привітала Зеленського з інавгурацією.\r\n"Вітаю Президента Володимира Зеленського, нового Президента України. Наші дві держави завжди були близькі. Я з нетерпінням чекаю співпраці!" - написала вона в Twitter.\r\nКрім того, Кальюлайд побажала Зеленському впевненості у продовженні реформ, а також побажала залишатися на шляху до ЄС і НАТО.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський хоче, щоб українці брали приклад з ісландців, ізраїльтян, японців і швейцарців.\r\nТакож Зеленський пообіцяв зробити так, щоб люди в наступні 5 років не плакали.