підписатися на розсилку
26.15 26.46
29.05 29.7
˟
20 травня 2019, понеділок, 19:35 16
Зовнішня політика 2019-05-20T20:30:02+03:00
Українські Новини
Україна зацікавлена у співпраці з Естонією в IT-сфері, - Зеленський

Україна зацікавлена у співпраці з Естонією в IT-сфері, - Зеленський

Ноутбук. Фото: pixabay
Ноутбук. Фото: pixabay

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Естонії Керсті Кальюлайд заявив, що Україна зацікавлена у співпраці з Естонією в IT-сфері та зміцненні кіберзахисту.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Також Зеленський подякував Президенту Естонії за теплі вітання з нагоди його вступу на посаду, а також за особисту увагу Кальюлайд до питання підтримки Естонією територіальної цілісності й суверенітету України.

Глава держави подякував Кальюлайд за підтримку України в Євросоюзі.

Крім того, він додав, що за його каденції буде гарантуватися незалежність судової системи і рівність усіх громадян перед законом.

Раніше Президент Естонії Кальюлайд привітала Зеленського з інавгурацією.

"Вітаю Президента Володимира Зеленського, нового Президента України. Наші дві держави завжди були близькі. Я з нетерпінням чекаю співпраці!" - написала вона в Twitter.

Крім того, Кальюлайд побажала Зеленському впевненості у продовженні реформ, а також побажала залишатися на шляху до ЄС і НАТО.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський хоче, щоб українці брали приклад з ісландців, ізраїльтян, японців і швейцарців.

Також Зеленський пообіцяв зробити так, щоб люди в наступні 5 років не плакали.

Більше новин про: Президент України Володимир Зеленський Естонія президент Естонії Керсті Кальюлайд захист даних

Архів
Новини
Кримінальні звинувачення, відкриті щодо клірика УПЦ, розглянуть міжнародні органи захисту прав правозахисників 20:24
Справу водія вантажівки, через якого загинули 5 дітей і 2 дорослих під Запоріжжям, передали до суду 19:53
Зеленський провів свої перші переговори в якості президента 19:44
Україна зацікавлена у співпраці з Естонією в IT-сфері, - Зеленський 19:35
Що кажуть про Зеленського його вчителі, друзі і колеги: опублікований фільм-біографія Президента України 19:21
більше новин
Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) України. Фото: Українська правда
Невідомі оточили будівлю ВККС і заблокували її роботу 13:08
Кличко розповів про хід робіт на новому пішохідному мосту в столиці 19:05
Україна і Китай домовляються про розвиток легкої промисловості та комерційної нерухомості в новому партнерському форматі 11:19
Кличко приїхав на інавгурацію на велосипеді 13:15 Відео
Президент має можливість сприяти своєчасному введенню енергореформи, - Олещук 12:04
більше новин
Андрій Портнов. Фото: PORTNOV/Telegram
Портнов повернувся до України 12:13
Клімкін хоче балотуватися в Раду як самовисуванець 12:09
Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) України. Фото: Українська правда
Невідомі оточили будівлю ВККС і заблокували її роботу 13:08
Володимир Зеленський. Скріншот: UA:Перший
Сайт АП оновили під Президента Зеленського 12:17
Володимир Зеленський і представник оргкомітету з інавгурації Президента Кирило Тимошенко. Фото:
Біля Ради пройшла репетиція інавгурації за участю Зеленського 23:33
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok