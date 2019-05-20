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20 мая 2019, понедельник, 16:08 46
Президент 2019-05-20T16:21:01+03:00
Українські Новини
Президентское удостоверение Зеленского упало на пол на инаугурации

Президентское удостоверение Зеленского упало на пол на инаугурации

Во время инаугурации Президента Владимира Зеленского, который сегодня принял присягу, его президентское удостоверение упало на пол.

Соответствующее видео опубликовало Информационное управление ВРУ на YouTube-канале.

Курьез произошел после того, как Зеленскому вручила удостоверение глава Центральной избирательной комисси Татьяна Слипачук и Президент положил его на красную церемониальную подушку, которую держал военный.

Документ сразу же подняли, однако камеры зафиксировали падение на 9-ой минуте ролика.

Как сообщали Українські Новини, на Банковой "украинизировали" 6-летнего сына Зеленского, а Зеленский пообещал сделать так, чтобы люди в следующие 5 лет не плакали.

Также Зеленский заявил о роспуске Рады после принятия присяги.

Кроме того, появилось видео инаугурации Зеленского за полторы минуты.

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