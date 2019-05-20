Президентское удостоверение Зеленского упало на пол на инаугурации

Во время инаугурации Президента Владимира Зеленского, который сегодня принял присягу, его президентское удостоверение упало на пол.\r\nСоответствующее видео опубликовало Информационное управление ВРУ на YouTube-канале.\r\nКурьез произошел после того, как Зеленскому вручила удостоверение глава Центральной избирательной комисси Татьяна Слипачук и Президент положил его на красную церемониальную подушку, которую держал военный.\r\nДокумент сразу же подняли, однако камеры зафиксировали падение на 9-ой минуте ролика.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, на Банковой "украинизировали" 6-летнего сына Зеленского, а Зеленский пообещал сделать так, чтобы люди в следующие 5 лет не плакали.\r\nТакже Зеленский заявил о роспуске Рады после принятия присяги.\r\nКроме того, появилось видео инаугурации Зеленского за полторы минуты.