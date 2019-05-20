Президентське посвідчення Зеленського впало на підлогу на інавгурації

Під час інавгурації Президента Володимира Зеленського, який сьогодні склав присягу, його президентське посвідчення впало на підлогу.\r\nВідповідне відео опублікувало Інформаційне управління ВРУ на YouTube-каналі.\r\nКурйоз стався після того, як Зеленському вручила посвідчення голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук і Президент поклав його на червону церемоніальну подушку, яку тримав військовий.\r\nДокумент відразу ж підняли, однак камери зафіксували падіння на 9-ій хвилині ролика.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на Банковій "українізували" 6-річного сина Зеленського, а Зеленський пообіцяв зробити так, щоб люди в наступні 5 років не плакали.\r\nТакож Зеленський заявив про розпуск Ради після прийняття присяги.\r\nКрім того, з'явилося відео інавгурації Зеленського за півтори хвилини.