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20 травня 2019, понеділок, 16:08 62
Президент 2019-05-20T16:21:07+03:00
Українські Новини
Президентське посвідчення Зеленського впало на підлогу на інавгурації

Президентське посвідчення Зеленського впало на підлогу на інавгурації

Під час інавгурації Президента Володимира Зеленського, який сьогодні склав присягу, його президентське посвідчення впало на підлогу.

Відповідне відео опублікувало Інформаційне управління ВРУ на YouTube-каналі.

Курйоз стався після того, як Зеленському вручила посвідчення голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук і Президент поклав його на червону церемоніальну подушку, яку тримав військовий.

Документ відразу ж підняли, однак камери зафіксували падіння на 9-ій хвилині ролика.

Як повідомляли Українські Новини, на Банковій "українізували" 6-річного сина Зеленського, а Зеленський пообіцяв зробити так, щоб люди в наступні 5 років не плакали.

Також Зеленський заявив про розпуск Ради після прийняття присяги.

Крім того, з'явилося відео інавгурації Зеленського за півтори хвилини.

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