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22.05.19 11:00 Брифинг: "Негативное освещение и игнорирование реформ - избирательная технология"

20 мая 2019, понедельник, 14:30 5766
Президент 2019-05-22T04:00:30+03:00
Українські Новини
На Банковой "украинизировали" 6-летнего сына Зеленского

На Банковой "украинизировали" 6-летнего сына Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

На сайте официального интернет-представительства Президента Украины опубликован текст инаугурационной речи Президента Владимира Зеленского, которую он произнес сегодня, 20 мая, в Верховной Раде Украины. По мнению редакторов Администрации Президента Украины, в украинской версии текста речи Зеленского вместо русскоязычного просторечного обращения сына к отцу "Па!" 6-летний сын Зеленского сказал "Та!".

Об этом говорится на сайте официального интернет-представительства Президента Украины.

"Після моєї перемоги на виборах мій шестирічний син сказав: "Та! По телевізору кажуть, що "Зеленський – Президент…" Виходить, що… я… теж Президент?!" - указано в тексте инаугурационной речи.

Хотя на видеозаписи инаугурационной речи Зеленского четко слышно: "Після моєї перемоги на виборах мій 6-річний син сказав: "Па! По телевізору кажуть, що "Зеленський – Президент…" Виходить, що… я… теж Президент?!".

Как сообщали Українські Новини, ранее официальное интернет-представительство Президента Украины раскрыло адрес регистрации главы государства Владимира Зеленского.

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