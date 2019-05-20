На Банковой "украинизировали" 6-летнего сына Зеленского

На сайте официального интернет-представительства Президента Украины опубликован текст инаугурационной речи Президента Владимира Зеленского, которую он произнес сегодня, 20 мая, в Верховной Раде Украины. По мнению редакторов Администрации Президента Украины, в украинской версии текста речи Зеленского вместо русскоязычного просторечного обращения сына к отцу "Па!" 6-летний сын Зеленского сказал "Та!".

Об этом говорится на сайте официального интернет-представительства Президента Украины.

"Після моєї перемоги на виборах мій шестирічний син сказав: "Та! По телевізору кажуть, що "Зеленський – Президент…" Виходить, що… я… теж Президент?!" - указано в тексте инаугурационной речи.

https://www.youtube.com/watch?v=lLw6f4xOSuI" frameborder="0" allowfullscreen>

Хотя на видеозаписи инаугурационной речи Зеленского четко слышно: "Після моєї перемоги на виборах мій 6-річний син сказав: "Па! По телевізору кажуть, що "Зеленський – Президент…" Виходить, що… я… теж Президент?!".

Как сообщали Українські Новини, ранее официальное интернет-представительство Президента Украины раскрыло адрес регистрации главы государства Владимира Зеленского.