Полный текст инаугурационной речи Зеленского

Сегодня утром, 20 мая, в Раде прошло торжественное заседание, посвященное инаугурации новоизбранного Президента Зеленского.\r\nЗеленский пришел в Раду пешком, сторонники приветствовали его овациями. Экс-комик всем улыбался и с удовольствием делал селфи.\r\nВ Раде его ждали депутаты, министры и ряд представителей других стран. Председатель парламента Андрей Парубий зачитал формальный текст и пригласил нового Президента в зал для принятия присяги.\r\nПолный текст инаугурационной речи Президента Украины Владимира Зеленского:\r\nДорогі українці!\r\nПісля моєї перемоги на виборах мій шестирічний син сказав:\r\n«Та! По телевізору кажуть, що «Зеленський – Президент…»\r\nВиходить, що… я… теж Президент?!»\r\nІ тоді це прозвучало як жарт, але згодом я зрозумів, що насправді це істина.\r\nТому що кожен з нас Президент.\r\nНе 73 відсотки, які за мене голосували, а всі 100 відсотків українців.\r\nЦе не моя, це наша спільна перемога.\r\nІ це – наш спільний шанс. За який ми несемо спільну відповідальність.\r\nІ щойно – не тільки я складав присягу. Кожен з нас поклав руку на Конституцію і кожен з нас присягнув на вірність Україні.\r\nУявіть собі гучні заголовки: «Президент не платить податків», «Президент напідпитку промчав на червоне світло», «Президент потихеньку краде, бо «всі ж так роблять».\r\nВи згодні, що це ганьба?\r\nОсь що я маю на увазі, коли кажу, що кожен з нас – Президент.\r\nВідсьогодні кожен з нас несе відповідальність за країну, яку ми залишимо своїм дітям.\r\nКожен з нас, на своєму місці, зможе зробити все для розквіту України.\r\nЄвропейська країна починається з кожного.\r\nМи обрали шлях до Європи, але Європа – не десь там. Європа ось тут (у голові – ред.). І коли вона буде ось тут – тоді вона з’явиться і ось тут – у всій Україні.\r\nІ це – наша спільна мрія.\r\nАле у нас є і спільний біль.\r\nКожен з нас загинув на Донбасі.\r\nКожного дня ми втрачаємо кожного з нас.\r\nІ кожен з нас – переселенець.\r\nТі, хто втратив власний дім... І ті, хто відчинив двері власного дому, розділивши біль.\r\nІ кожен з нас – заробітчанин.\r\nТі, хто не знайшов себе вдома, а знайшов заробіток на чужині…\r\nТі, хто в боротьбі із бідністю змушений втрачати власну гідність.\r\nАле ми все це подолаємо! Бо кожен з нас – українець.\r\nМи всі українці: не існує більших чи менших, правильних чи неправильних.\r\nВід Ужгорода до Луганська. Від Чернігова до Сімферополя. У Львові, Харкові, Донецьку, у Дніпрі й в Одесі – ми українці.\r\nІ ми маємо бути єдині. Адже тільки тоді – ми сильні.\r\nІ сьогодні я звертаюсь до всіх українців у світі. Нас 65 мільйонів.\r\nТак, не дивуйтесь – нас 65 мільйонів. Тих, кого народила українська земля.\r\nУкраїнці в Європі та Азії, у Північній та Південній Америці, в Австралії і в Африці. Я звертаюсь до всіх українців на планеті!\r\nВи нам дуже потрібні. Усім, хто готовий будувати нову, сильну та успішну Україну, я з радістю надам українське громадянство.\r\nВи повинні їхати в Україну не в гості, а додому.\r\nМи чекаємо на вас. Сувенірів з-за кордону не потрібно, привезіть, будь ласка, свої знання, досвід і ментальні цінності.\r\nВсе це допоможе нам почати нову епоху. \r\nСкептики скажуть: це фантастика. Це неможливо.\r\nА може, це і є наша національна ідея? Об’єднавшись – зробити неможливе.\r\nВсупереч усьому!\r\nЗгадайте збірну Ісландії з футболу на чемпіонаті Європи.\r\nКоли дантист, режисер, пілот, студент і прибиральник билися й захищали честь своєї країни. І зробили це, хоча ніхто не вірив.\r\nІ це наш шлях. Ми повинні стати ісландцями у футболі, ізраїльтянами – в обороні рідної землі, японцями – у технологіях, швейцарцями – в умінні щасливо жити одне з одним, незважаючи на будь-які розбіжності.\r\nІ наше найперше завдання – припинення вогню на Донбасі.\r\nМене часто питали: а на що ви готові заради припинення вогню?\r\nДивне запитання. А на що готові ви заради життя близьких вам людей?\r\nМожу запевнити – задля того, щоб наші герої більше не гинули,\r\nя готовий на все. І я точно не боюсь ухвалювати складні рішення,\r\nя готовий втрачати свою популярність, свої рейтинги,\r\nі якщо буде потрібно – я без вагань готовий втратити свою посаду, щоб тільки настав мир. Не втрачаючи наших територій.\r\nІсторія – несправедлива річ.\r\nНе ми почали цю війну. Але нам цю війну закінчувати.\r\nІ ми готові до діалогу. И я уверен, что прекрасным первым шагом для начала этого диалога, станет возвращение всех украинских пленных.\r\nНаш наступний виклик – це повернення втрачених територій.\r\nЧесно кажучи, мені здається, що це формулювання не зовсім коректне.\r\nБо неможливо втратити те, що й так наше.\r\nІ Крим, і Донбас – це наша українська земля.\r\nДе ми втратили найголовніше. Це – люди.\r\nИ сегодня мы должны возвращать их сознание. Вот что мы потеряли.\r\nЗа эти годы власть не сделала ничего, чтобы они чувствовали себя украинцами. Знали – они не чужие, они наши, они украинцы.\r\nИ пусть кто угодно раздает хоть по 10 паспортов, это ничего не изменит. Украинец – это не в паспорте. Украинец – это вот здесь.\r\nІ я точно це знаю. Знаю від бійців, які захищають Україну – наших героїв, і україномовних, и «русскоговорящих».\r\nТам, на передовій, немає чвар і розбрату, там є сміливість і честь.\r\nІ я хочу звернутися до наших захисників.\r\nНе буває сильної армії там, де влада не поважає людей, які щодня віддають життя за країну. Я зроблю все, щоб ви відчували повагу. Це гідне, а головне, стабільне фінансове забезпечення, ваші житлові умови, законні відпустки після виконання бойових завдань, відпочинок для вас і ваших родин.\r\nПотрібно не розповідати про стандарти НАТО, а творити ці стандарти.\r\nБезумовно, окрім війни, є ще багато бід, які роблять українців нещасливими. Це шокуючі тарифи, принизливі зарплати і пенсії, болючі ціни, неіснуючі робочі місця.\r\nЦе медицина, про покращення якої говорять здебільшого ті, хто ніколи не лежав з дитиною у звичайній лікарні.\r\nЦе міфічні українські дороги, які будуються та ремонтуються тільки у чиїсь бурхливій уяві.\r\nДозвольте мені процитувати одного американського актора, який став класним американським президентом: «Уряд не вирішує наших проблем. Уряд і є нашою проблемою».\r\nІ я не розумію наш уряд, який тільки розводить руками й каже: ми нічого не можемо зробити.\r\nНеправда. Можете.\r\nВи можете взяти аркуш, взяти ручку і звільнити свої місця для тих, хто буде думати про наступні покоління, а не про наступні вибори!\r\nЗробіть це. І люди оцінять.\r\nЯкісь у вас вибіркові оплески. Не всім подобається, що я кажу?\r\nДарма, бо це кажу не я, а народ України.\r\nІ моє обрання доводить – громадяни втомились від досвідчених, системних, надутих політиків, які за 28 років створили країну можливостей.\r\nМожливостей «відкатів», «потоків», «дерибанів».\r\nМи збудуємо країну інших можливостей.\r\nДе всі рівні перед законом, де є чесні та прозорі правила гри. Одні для всіх.\r\nА для цього до влади повинні прийти люди, які будуть служити народу.\r\nІ я дуже хочу, щоб у ваших кабінетах не було моїх зображень.\r\nБо Президент – не ікона, не ідол, Президент – це не портрет.\r\nПовісьте туди фотографії своїх дітей і перед кожним рішенням дивиться в очі їм.\r\nЯ можу ще багато чого сказати, але українці хочуть не слів, а дій. Тож…\r\nШановні депутати!\r\nВи призначили інавгурацію у понеділок, у робочий день.\r\nЯ бачу в цьому один плюс – це значить, ви готові працювати.\r\nА тому прошу вас ухвалити:\r\n\r\nЗакон про скасування депутатської недоторканності.\r\nЗакон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.\r\nБагатостраждальний Виборчий кодекс і зробити відкриті списки.\r\n\r\nА також. Прошу звільнити з посад:\r\n\r\nГолову Служби Безпеки України.\r\nГенерального Прокурора України.\r\nМіністра оборони України.\r\n\r\nЦе геть не все, що ви можете зробити. Але для початку – достатньо.\r\nУ вас буде два місяці. Ухваліть ці важливі закони та рішення.\r\nПовісьте усі медалі собі.\r\nЗаробіть непогані бали на дострокові парламентські вибори.\r\nЯ розпускаю Верховну Раду України 8-го скликання.\r\nСлава Україні!\r\nІ наостанок. Дорогий народе!\r\nПротягом свого життя я намагався робити все, щоб українці усміхалися.\r\nЦе була моя місія.\r\nТепер я робитиму все, щоб українці принаймні більше не плакали.