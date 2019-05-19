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19 мая 2019, воскресенье, 23:33 170
Президент 2019-05-19T23:55:46+03:00
Українські Новини
Возле Рады прошла репетиция инаугурации с участием Зеленского

Возле Рады прошла репетиция инаугурации с участием Зеленского

Владимир Зеленский и представитель оргкомитета по инаугурации Президента Кирилл Тимошенко. Фото:
Владимир Зеленский и представитель оргкомитета по инаугурации Президента Кирилл Тимошенко. Фото: "112"

В правительственном квартале Киева сегодня проходила репетиция инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского, которая состоится завтра, 20 мая. К зданию парламента никого не пускали, сообщает "Громадське".

В репетиции церемонии участвовал и сам Зеленский.

Правоохранители ограничили движение транспорта в правительственном квартале и доступ к Раде вечером 19 мая.

В то же время доступ к Мариинскому парку, из которого Зеленский планирует начать свой путь в парламент 20 мая, правоохранители не ограничивали, хотя его территорию также охраняют.

Репетиция инаугурации. Фото: Репетиция инаугурации. Фото: "Громадське"

Как сообщает "112", на сегодня было запланировано две репетиции самой церемонии инаугурации. На первой будущий гарант не присутствовал - его заменял статист. А вот во второй Владимир Зеленский принял участие лично.

Репетиция инаугурации. Фото: Репетиция инаугурации. Фото: "112"

Раньше Українські Новини писали, как будет проходить инаугурация Зеленского

Также силовики перейдут на усиленный режим в понедельник из-за инаугурации Зеленского.

Кроме того, команда Зеленского обнародовала программу мероприятий на инаугурацию.

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