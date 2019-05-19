Возле Рады прошла репетиция инаугурации с участием Зеленского

В правительственном квартале Киева сегодня проходила репетиция инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского, которая состоится завтра, 20 мая. К зданию парламента никого не пускали, сообщает "Громадське".\r\nВ репетиции церемонии участвовал и сам Зеленский.\r\n\r\nВолодимир Зеленський прибув до Маріїнського палацу на репетицію інавгурації президента України pic.twitter.com\/ByUGZQFTRr\r\n— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 19 мая 2019 г.\r\n\r\n\r\n\r\nПравоохранители ограничили движение транспорта в правительственном квартале и доступ к Раде вечером 19 мая.\r\n\r\nВ урядовому кварталі триває підготовка до інавгурації президента: Володимир Зеленський бере участь в репетиції церемонії поблизу будівлі Верховної Ради pic.twitter.com\/PCSGaSVcy9\r\n— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 19 мая 2019 г.\r\n\r\n\r\n\r\nВ то же время доступ к Мариинскому парку, из которого Зеленский планирует начать свой путь в парламент 20 мая, правоохранители не ограничивали, хотя его территорию также охраняют.\r\nРепетиция инаугурации. Фото: "Громадське"\r\nКак сообщает "112", на сегодня было запланировано две репетиции самой церемонии инаугурации. На первой будущий гарант не присутствовал - его заменял статист. А вот во второй Владимир Зеленский принял участие лично.\r\n\r\n\r\n\r\nРепетиция инаугурации. Фото: "112"\r\nРаньше Українські Новини писали, как будет проходить инаугурация Зеленского. \r\nТакже силовики перейдут на усиленный режим в понедельник из-за инаугурации Зеленского.\r\nКроме того, команда Зеленского обнародовала программу мероприятий на инаугурацию.