Возле Рады прошла репетиция инаугурации с участием Зеленского

Владимир Зеленский и представитель оргкомитета по инаугурации Президента Кирилл Тимошенко. Фото: "112"

Владимир Зеленский и представитель оргкомитета по инаугурации Президента Кирилл Тимошенко. Фото: "112"

В правительственном квартале Киева сегодня проходила репетиция инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского, которая состоится завтра, 20 мая. К зданию парламента никого не пускали, сообщает "Громадське".

В репетиции церемонии участвовал и сам Зеленский.

Володимир Зеленський прибув до Маріїнського палацу на репетицію інавгурації президента України pic.twitter.com/ByUGZQFTRr — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 19 мая 2019 г.

Правоохранители ограничили движение транспорта в правительственном квартале и доступ к Раде вечером 19 мая.

В урядовому кварталі триває підготовка до інавгурації президента: Володимир Зеленський бере участь в репетиції церемонії поблизу будівлі Верховної Ради pic.twitter.com/PCSGaSVcy9 — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 19 мая 2019 г.

В то же время доступ к Мариинскому парку, из которого Зеленский планирует начать свой путь в парламент 20 мая, правоохранители не ограничивали, хотя его территорию также охраняют.

Репетиция инаугурации. Фото: "Громадське"

Как сообщает "112", на сегодня было запланировано две репетиции самой церемонии инаугурации. На первой будущий гарант не присутствовал - его заменял статист. А вот во второй Владимир Зеленский принял участие лично.

Репетиция инаугурации. Фото: "112"

Раньше Українські Новини писали, как будет проходить инаугурация Зеленского.

Также силовики перейдут на усиленный режим в понедельник из-за инаугурации Зеленского.

Кроме того, команда Зеленского обнародовала программу мероприятий на инаугурацию.