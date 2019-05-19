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19 мая 2019, воскресенье, 16:22 1253
Политика 2019-05-19T16:23:36+03:00
Українські Новини
Видео дня: генеральная репетиция инаугурации Президента возле Верховной Рады

Видео дня: генеральная репетиция инаугурации Президента возле Верховной Рады

Сегодня, 19 мая, возле Верховной Рады устроили генеральную репетицию инаугурации Президента Украины.

Об этом сообщила "Украинская правда".

Подготовку к инаугурации будут проводить вплоть до 22:00 воскресенья. Организаторы заявили, что первая репетиция пройдет при участии статиста, а позднее к ней может присоединиться Зеленский.

Начало генеральной репетиции было запланировано на 14:00, но ее начало все же отложили. Площадь между Радой и Мариинским парком разделили желто-голубым забором.

Над техническим обеспечением трансляции и организацией процедуры инаугурации работало несколько десятков человек, а так же операторы и режиссеры.

Два больших экрана смонтировали возле здания ВР и Мариинского дворца.

"Правопорядок в центральной части столицы обеспечивает полиция, на месте подготовки присутствуют руководители патрульной и Национальной полиции, а также Нацгвардии", - сказано в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, на инаугурации Зеленского Британию представит министр по делам ООН, а Чехию - второе должностное лицо страны.

Кроме этого известно, что силовики перейдут на усиленный режим в понедельник.

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