Видео дня: генеральная репетиция инаугурации Президента возле Верховной Рады

Сегодня, 19 мая, возле Верховной Рады устроили генеральную репетицию инаугурации Президента Украины.\r\nОб этом сообщила "Украинская правда".\r\nПодготовку к инаугурации будут проводить вплоть до 22:00 воскресенья. Организаторы заявили, что первая репетиция пройдет при участии статиста, а позднее к ней может присоединиться Зеленский.\r\nНачало генеральной репетиции было запланировано на 14:00, но ее начало все же отложили. Площадь между Радой и Мариинским парком разделили желто-голубым забором.\r\nНад техническим обеспечением трансляции и организацией процедуры инаугурации работало несколько десятков человек, а так же операторы и режиссеры.\r\nДва больших экрана смонтировали возле здания ВР и Мариинского дворца.\r\n"Правопорядок в центральной части столицы обеспечивает полиция, на месте подготовки присутствуют руководители патрульной и Национальной полиции, а также Нацгвардии", - сказано в сообщении.\r\n\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=Y3fSCw47M3g" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українські Новини, на инаугурации Зеленского Британию представит министр по делам ООН, а Чехию - второе должностное лицо страны.\r\nКроме этого известно, что силовики перейдут на усиленный режим в понедельник.