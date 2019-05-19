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19 травня 2019, неділя, 23:33 38
Президент 2019-05-20T01:30:02+03:00
Українські Новини
Біля Ради пройшла репетиція інавгурації за участю Зеленського

Біля Ради пройшла репетиція інавгурації за участю Зеленського

Володимир Зеленський і представник оргкомітету з інавгурації Президента Кирило Тимошенко. Фото:
Володимир Зеленський і представник оргкомітету з інавгурації Президента Кирило Тимошенко. Фото: "112"

В урядовому кварталі Києва сьогодні проходила репетиція інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського, яка відбудеться завтра, 20 травня. До будівлі парламенту нікого не пускали, повідомляє "Громадське".

У репетиції церемонії брав участь і сам Зеленський.

Правоохоронці обмежили рух транспорту в урядовому кварталі і доступ до Раді ввечері 19 травня.

Водночас доступ до Маріїнського парку, з якого Зеленський планує розпочати свій шлях у парламент 20 травня, правоохоронці не обмежували, хоча його територію також охороняють.

Репетиція інавгурації. Фото: Репетиція інавгурації. Фото: "Громадське"

Як повідомляє "112", на сьогодні було заплановано дві репетиції самої церемонії інавгурації. На першій майбутній гарант не був - його заміняв статист. А ось у другій Володимир Зеленський взяв участь особисто.

Репетиція інавгурації. Фото: Репетиція інавгурації. Фото: "112"

Раніше Українські Новини писали, як проходитиме інавгурація Зеленського.

Також силовики перейдуть на посилений режим в понеділок через інавгурацію Зеленського.

Крім того, команда Зеленського оприлюднила програму заходів на інавгурацію.

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