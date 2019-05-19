Біля Ради пройшла репетиція інавгурації за участю Зеленського

Володимир Зеленський і представник оргкомітету з інавгурації Президента Кирило Тимошенко. Фото: "112"

Володимир Зеленський і представник оргкомітету з інавгурації Президента Кирило Тимошенко. Фото: "112"

В урядовому кварталі Києва сьогодні проходила репетиція інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського, яка відбудеться завтра, 20 травня. До будівлі парламенту нікого не пускали, повідомляє "Громадське".

У репетиції церемонії брав участь і сам Зеленський.

Володимир Зеленський прибув до Маріїнського палацу на репетицію інавгурації президента України pic.twitter.com/ByUGZQFTRr — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 19 мая 2019 г.

Правоохоронці обмежили рух транспорту в урядовому кварталі і доступ до Раді ввечері 19 травня.

В урядовому кварталі триває підготовка до інавгурації президента: Володимир Зеленський бере участь в репетиції церемонії поблизу будівлі Верховної Ради pic.twitter.com/PCSGaSVcy9 — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 19 мая 2019 г.

Водночас доступ до Маріїнського парку, з якого Зеленський планує розпочати свій шлях у парламент 20 травня, правоохоронці не обмежували, хоча його територію також охороняють.

Репетиція інавгурації. Фото: "Громадське"

Як повідомляє "112", на сьогодні було заплановано дві репетиції самої церемонії інавгурації. На першій майбутній гарант не був - його заміняв статист. А ось у другій Володимир Зеленський взяв участь особисто.

Репетиція інавгурації. Фото: "112"

Раніше Українські Новини писали, як проходитиме інавгурація Зеленського.

Також силовики перейдуть на посилений режим в понеділок через інавгурацію Зеленського.

Крім того, команда Зеленського оприлюднила програму заходів на інавгурацію.