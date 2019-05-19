Біля Ради пройшла репетиція інавгурації за участю Зеленського

В урядовому кварталі Києва сьогодні проходила репетиція інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського, яка відбудеться завтра, 20 травня. До будівлі парламенту нікого не пускали, повідомляє "Громадське".\r\nУ репетиції церемонії брав участь і сам Зеленський.\r\n\r\nВолодимир Зеленський прибув до Маріїнського палацу на репетицію інавгурації президента України pic.twitter.com\/ByUGZQFTRr\r\n— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 19 мая 2019 г.\r\n\r\n\r\n\r\nПравоохоронці обмежили рух транспорту в урядовому кварталі і доступ до Раді ввечері 19 травня.\r\n\r\nВ урядовому кварталі триває підготовка до інавгурації президента: Володимир Зеленський бере участь в репетиції церемонії поблизу будівлі Верховної Ради pic.twitter.com\/PCSGaSVcy9\r\n— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 19 мая 2019 г.\r\n\r\n\r\n\r\nВодночас доступ до Маріїнського парку, з якого Зеленський планує розпочати свій шлях у парламент 20 травня, правоохоронці не обмежували, хоча його територію також охороняють.\r\nРепетиція інавгурації. Фото: "Громадське"\r\nЯк повідомляє "112", на сьогодні було заплановано дві репетиції самої церемонії інавгурації. На першій майбутній гарант не був - його заміняв статист. А ось у другій Володимир Зеленський взяв участь особисто.\r\n\r\n\r\n\r\nРепетиція інавгурації. Фото: "112"\r\nРаніше Українські Новини писали, як проходитиме інавгурація Зеленського. \r\nТакож силовики перейдуть на посилений режим в понеділок через інавгурацію Зеленського.\r\nКрім того, команда Зеленського оприлюднила програму заходів на інавгурацію.