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19 мая 2019, воскресенье, 19:20 1093
Политика 2019-05-19T19:25:47+03:00
Українські Новини
Порошенко обратился к Зеленскому накануне инаугурации

Порошенко обратился к Зеленскому накануне инаугурации

Президент Петр Порошенко желает новоизбранному Президенту Владимиру Зеленскому успешного президентства.

Об этом говорится в его обращении, обнародованном на сайте Президента, передают Українськi Новини.

"Владимиру Зеленскому желаю успешного президентства. Еще месяц назад мы были ярыми оппонентами на выборах. Но уже завтра, так случилось, он будет Президентом моей родной страны. Страны, которую люблю и в чье европейское будущее стойко верю. Так пусть Господь Украину хранит, а ее новому главе - помогает в работе", - сказано в нем.

Порошенко также поблагодарил украинский народ.

"Прежде всего, хотел бы поблагодарить великий украинский народ за великую честь работать в течение пяти лет во главе великой страны. Страны, которая поразила весь мир силой национального духа, поразила достоинством, поразила стойкостью и свободолюбием. Особенно хотел бы поклониться защитникам Украины за право, возможность и честь быть верховным главнокомандующим", - отметил он.

Порошенко подчеркивает, что на данный момент Украина находится в лучшем положении, чем 5 лет назад.

"Самым обидным для меня является то, что не удалось установить мир и восстановить территориальную целостность Украины. С очень большим опозданием начали восстанавливать уровень жизни после экономического кризиса, вызванного российской агрессией. Попутно еще раз прошу прощения у всех, чьих надежд не оправдал; для кого реформы оказались особенно болезненными; кто за эти годы, встретившись с ложью, не нашел справедливости. Уже объяснял: даже если и верить в то, что Президент может все, он не может все сразу", - отметил он.

При этом Порошенко выразил убеждение, что время все расставит по своим местам.

Он также подчеркнул, что остается в политике.

Как сообщали Українські Новини, на инаугурации Зеленского Британию представит министр по делам ООН, а Чехию - второе должностное лицо страны.

Кроме этого известно, что силовики перейдут на усиленный режим в понедельник.

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