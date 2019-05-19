Порошенко звернувся до Зеленського напередодні інавгурації

Президент Петро Порошенко бажає новообраному Президенту Володимиру Зеленському успішного президентства.

Про це йдеться в його зверненні, оприлюдненому на сайті Президента, передають Українські Новини.

"Володимиру Зеленському бажаю успішного президентства. Ще місяць тому ми були затятими опонентами на виборах. Але вже завтра, так склалося, він буде Президентом моєї рідної країни. Країни, яку люблю і в чиє європейське майбутнє непохитно вірю. Так нехай Господь Україну зберігає, а її новому главі - допомагає в роботі", - сказано в ньому.

Порошенко також подякував українському народові.

"Перш за все, хотів би подякувати великому українському народу за велику честь працювати протягом п'яти років на чолі великої країни. Країни, яка вразила весь світ силою національного духу, вразила гідністю, вразила стійкістю і волелюбністю. Особливо хотів би поклонитися захисникам України за право, можливість і честь бути верховним головнокомандувачем", - зазначив він.

Порошенко підкреслює, що зараз момент Україна перебуває у кращому становищі, ніж 5 років тому.

"Найбільш прикрим для мене є те, що не вдалося встановити мир і відновити територіальну цілісність України. З дуже великим запізненням почали відновлювати рівень життя після економічної кризи, викликаної російською агресією. Попутно ще раз прошу вибачення у всіх, чиїх надій не виправдав; для кого реформи виявилися особливо болючими; хто за ці роки, зустрівшись із брехнею, не знайшов справедливості. Вже пояснював: навіть якщо і вірити в те, що Президент може все, він не може все відразу", - зазначив він.

При цьому Порошенко висловив переконання, що час все розставить по своїх місцях.

Він також підкреслив, що залишається в політиці.

Як повідомляли Українські Новини, на інавгурації Зеленського Британію представить міністр у справах ООН, а Чехію - друга посадова особа країни.

Крім цього відомо, що силовики перейдуть на посилений режим в понеділок.