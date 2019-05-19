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19 травня 2019, неділя, 18:29 50
Політика 2019-05-19T21:30:03+03:00
Українські Новини
Програму заходів на інавгурацію оприлюднила команда Зеленського

Програму заходів на інавгурацію оприлюднила команда Зеленського

20 травня, в день інавгурації, обраний Президент Володимир Зеленський одразу запланував низку заходів.

Про це сказано в програмі урочистостей, яку оприлюднила прес-служба команди Зеленського, повідомляють Українські Новини.

Програма заходів виглядає наступним чином:

  • З 10:00 до 11:00 Зеленський візьме участь в урочистому засіданні Верховної Ради, де прийме присягу на вірність українському народові.
  • З 11:05 до 11:20 новообраний президент відвідає церемонію представлення командуючих видами Збройних Сил України та візьме участь у церемонії підняття державного прапора України.
  • З 11:20 до 11:50 заплановані зустрічі Зеленського та його дружини Олени й глав іноземних делегацій.
  • В 12:00 глава держави буде приймати головуючих іноземних делегацій, які прибули в Україну на церемонію інавгурації.
  • З 14:30 до 17:00 Зеленський буде проводити двосторонні зустрічі з главами іноземних делегацій в будівлі Адміністрації президента на Банковій в Києві.

При цьому в ефірі "112 каналу" начальник Управління держохорони Валерій Гелетей заявив, що інавгурація Зеленського пройде "нестандартно".

Так, будуть відхилення і зміни самої процедури, і "вони істотні".

"Є певна норма, межа, контрольована Управлінням держохорони ... Якщо буде стояти питання особистої безпеки, моя позиція буде принциповою. Поки ніяких питань, які б заважали знайти компроміс, немає", - заявив Гелетей.

Як повідомляли Українські Новини, на інавгурації Зеленського Британію представить міністр у справах ООН, а Чехію - друга посадова особа країни.

Крім цього відомо, що силовики перейдуть на посилений режим в понеділок.

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