Програму заходів на інавгурацію оприлюднила команда Зеленського

20 травня, в день інавгурації, обраний Президент Володимир Зеленський одразу запланував низку заходів.

Про це сказано в програмі урочистостей, яку оприлюднила прес-служба команди Зеленського, повідомляють Українські Новини.

Програма заходів виглядає наступним чином:

З 10:00 до 11:00 Зеленський візьме участь в урочистому засіданні Верховної Ради, де прийме присягу на вірність українському народові.

З 11:05 до 11:20 новообраний президент відвідає церемонію представлення командуючих видами Збройних Сил України та візьме участь у церемонії підняття державного прапора України.

З 11:20 до 11:50 заплановані зустрічі Зеленського та його дружини Олени й глав іноземних делегацій.

В 12:00 глава держави буде приймати головуючих іноземних делегацій, які прибули в Україну на церемонію інавгурації.

З 14:30 до 17:00 Зеленський буде проводити двосторонні зустрічі з главами іноземних делегацій в будівлі Адміністрації президента на Банковій в Києві.

При цьому в ефірі "112 каналу" начальник Управління держохорони Валерій Гелетей заявив, що інавгурація Зеленського пройде "нестандартно".

Так, будуть відхилення і зміни самої процедури, і "вони істотні".

"Є певна норма, межа, контрольована Управлінням держохорони ... Якщо буде стояти питання особистої безпеки, моя позиція буде принциповою. Поки ніяких питань, які б заважали знайти компроміс, немає", - заявив Гелетей.

Як повідомляли Українські Новини, на інавгурації Зеленського Британію представить міністр у справах ООН, а Чехію - друга посадова особа країни.

Крім цього відомо, що силовики перейдуть на посилений режим в понеділок.