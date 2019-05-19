Програму заходів на інавгурацію оприлюднила команда Зеленського

20 травня, в день інавгурації, обраний Президент Володимир Зеленський одразу запланував низку заходів.\r\nПро це сказано в програмі урочистостей, яку оприлюднила прес-служба команди Зеленського, повідомляють Українські Новини.\r\nПрограма заходів виглядає наступним чином:\r\n\r\nЗ 10:00 до 11:00 Зеленський візьме участь в урочистому засіданні Верховної Ради, де прийме присягу на вірність українському народові.\r\nЗ 11:05 до 11:20 новообраний президент відвідає церемонію представлення командуючих видами Збройних Сил України та візьме участь у церемонії підняття державного прапора України.\r\nЗ 11:20 до 11:50 заплановані зустрічі Зеленського та його дружини Олени й глав іноземних делегацій.\r\nВ 12:00 глава держави буде приймати головуючих іноземних делегацій, які прибули в Україну на церемонію інавгурації.\r\nЗ 14:30 до 17:00 Зеленський буде проводити двосторонні зустрічі з главами іноземних делегацій в будівлі Адміністрації президента на Банковій в Києві.\r\n\r\nПри цьому в ефірі "112 каналу" начальник Управління держохорони Валерій Гелетей заявив, що інавгурація Зеленського пройде "нестандартно".\r\nТак, будуть відхилення і зміни самої процедури, і "вони істотні".\r\n"Є певна норма, межа, контрольована Управлінням держохорони ... Якщо буде стояти питання особистої безпеки, моя позиція буде принциповою. Поки ніяких питань, які б заважали знайти компроміс, немає", - заявив Гелетей.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на інавгурації Зеленського Британію представить міністр у справах ООН, а Чехію - друга посадова особа країни.\r\nКрім цього відомо, що силовики перейдуть на посилений режим в понеділок.