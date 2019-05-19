Відео дня: генеральна репетиція інавгурації Президента біля Верховної Ради

Сьогодні, 19 травня, біля Верховної Ради влаштували генеральну репетицію інавгурації Президента України.

Про це повідомила "Українська правда".

Підготовку до інавгурації будуть проводити аж до 22:00 неділі. Організатори заявили, що перша репетиція відбудеться за участю статиста, а пізніше до неї може приєднатися Зеленський.

Початок генеральної репетиції був запланований на 14:00, але її початок все ж відклали. Площу між Радою і Маріїнським парком розділили жовто-блакитним парканом.

Над технічним забезпеченням трансляції та організацією процедури інавгурації працювало кілька десятків осіб, а так само оператори і режисери.

Два великих екрани змонтували біля будівлі ВР і Маріїнського палацу.

"Правопорядок в центральній частині столиці забезпечує поліція, на місці підготовки присутні керівники патрульної та Національної поліції, а також Нацгвардії", - сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, на інавгурації Зеленського Британію представить міністр у справах ООН, а Чехію - друга посадова особа країни.

Крім цього відомо, що силовики перейдуть на посилений режим в понеділок.