На інавгурації Зеленського Британію представить міністр у справах ООН

На церемонії інавгурації новообраного Президента України Володимира Зеленського Британію представить міністр у справах ООН і лорд Вімблдон Тарік Ахмад.

Про це сказано в повідомленні посольства України в Лондоні на сторінці в Twitter, передають Українські Новини.

"Ми вдячні уряду Британії за рішення відправити старшого міністра Таріка Ахмада в Україну на інавгурацію президента Володимира Зеленського 20 травня 2019 року", - сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, п'ять президентів європейських країн і міністр енергетики США Перрі візьмуть участь в інавгурації.

Раніше стало відомо, що силовики перейдуть на посилений режим в понеділок через інавгурацію.