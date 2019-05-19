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19 травня 2019, неділя, 15:19 8
Європа 2019-05-19T15:34:40+03:00
Українські Новини
На інавгурації Зеленського Британію представить міністр у справах ООН

На інавгурації Зеленського Британію представить міністр у справах ООН

Володимир Зеленський. Кадр із серіалу
Володимир Зеленський. Кадр із серіалу "Слуга народу"

На церемонії інавгурації новообраного Президента України Володимира Зеленського Британію представить міністр у справах ООН і лорд Вімблдон Тарік Ахмад.

Про це сказано в повідомленні посольства України в Лондоні на сторінці в Twitter, передають Українські Новини.

"Ми вдячні уряду Британії за рішення відправити старшого міністра Таріка Ахмада в Україну на інавгурацію президента Володимира Зеленського 20 травня 2019 року", - сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, п'ять президентів європейських країн і міністр енергетики США Перрі візьмуть участь в інавгурації.

Раніше стало відомо, що силовики перейдуть на посилений режим в понеділок через інавгурацію.

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