Порошенко уволил пресс-секретаря Цеголко

Президент Петр Порошенко освободил от исполнения обязанностей пресс-секретаря Святослава Цеголко.\r\nОб этом говорится в указе Президента №265 от 17 мая, передают Українські Новини.\r\n"Освободить Святослава Петровича Цеголко с должности пресс-секретаря Президента Украины", - сказано в нем.\r\nСвятослав Цеголко являлся пресс-секретарем Порошенко с 10 июня 2014 года.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Петр Порошенко наградил орденом "За заслуги" ІІІ степени своего пресс-секретаря Святослава Цеголко.\r\nВ пятницу Порошенко освободил от исполнения обязанностей внештатного советника Президента Ростислава Павленко и Сергея Березенко.\r\nТакже секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов подал в отставку.\r\nЛуценко также заявила об уходе с должности представителя Президента в Раде.\r\nКроме того, Климкин решил подать в отставку и пойти на выборы в Раду. Также подал в отставку Райнин.