Порошенко уволил пресс-секретаря Цеголко

Президент Петр Порошенко освободил от исполнения обязанностей пресс-секретаря Святослава Цеголко.

Об этом говорится в указе Президента №265 от 17 мая, передают Українські Новини.

"Освободить Святослава Петровича Цеголко с должности пресс-секретаря Президента Украины", - сказано в нем.

Святослав Цеголко являлся пресс-секретарем Порошенко с 10 июня 2014 года.

Как сообщали Українськi Новини, Петр Порошенко наградил орденом "За заслуги" ІІІ степени своего пресс-секретаря Святослава Цеголко.

В пятницу Порошенко освободил от исполнения обязанностей внештатного советника Президента Ростислава Павленко и Сергея Березенко.

Также секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов подал в отставку.

Луценко также заявила об уходе с должности представителя Президента в Раде.

Кроме того, Климкин решил подать в отставку и пойти на выборы в Раду. Также подал в отставку Райнин.