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17 мая 2019, пятница, 23:27 215
Президент 2019-05-17T23:27:02+03:00
Українські Новини
Порошенко уволил пресс-секретаря Цеголко

Порошенко уволил пресс-секретаря Цеголко

Святослав Цеголко. Фото: faceboоk.com/svyatoslav.tsegolko
Святослав Цеголко. Фото: faceboоk.com/svyatoslav.tsegolko

Президент Петр Порошенко освободил от исполнения обязанностей пресс-секретаря Святослава Цеголко.

Об этом говорится в указе Президента №265 от 17 мая, передают Українські Новини.

"Освободить Святослава Петровича Цеголко с должности пресс-секретаря Президента Украины", - сказано в нем.

Святослав Цеголко являлся пресс-секретарем Порошенко с 10 июня 2014 года.

Как сообщали Українськi Новини,  Петр Порошенко наградил орденом "За заслуги" ІІІ степени своего пресс-секретаря Святослава Цеголко.

В пятницу Порошенко освободил от исполнения обязанностей внештатного советника Президента Ростислава Павленко и Сергея Березенко.

Также секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов подал в отставку.

Луценко также заявила об уходе с должности представителя Президента в Раде.

Кроме того, Климкин решил подать в отставку и пойти на выборы в Раду. Также подал в отставку Райнин.

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