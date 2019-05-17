Кабмин лишили возможности назначать и увольнять правление "Нефтегаза"

Окружной административный суд Киева приостановил возможность Кабинета Министров назначать и увольнять правление и председателя правления Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины".\r\nОб этом Українським Новинам сообщил представитель суда.\r\nОн отметил, что по иску акционерного общества "Федерация работодателей нефтегазовой отрасли" суд временно приостановил возможность Кабмина избирать и прекращать полномочия предправления и правления "Нефтегаза" до принятия окончательного решения.\r\n"Следующее заседание назначено на 4 июня в 14:00, это дело будет рассматривать судья Анна Кузьменко", - отметили в суде.\r\nКак сообщали Українські Новини, в апреле Кабмин снял с повестки дня вопрос об увольнении предправления "Нефтегаз Украины" Андрея Коболева.\r\nКабмин и "Нефтегаз" снизили цену на газ на 30 копеек за 1 куб. м с 1 мая.\r\nТем временем "Нефтегаз" повысила на май цены на природный газ для промышленных потребителей и учреждений, финансируемых из государственного бюджета, на 5,2-11,5%, или на 370,8-858 гривен\/тыс. куб. м, до 7 558,8 – 8 337,60 гривен\/тыс. куб. м (все цены указаны с НДС) в зависимости от условий потребления и оплаты.\r\nТем временем "Нефтегаз" за год сократил прибыль на 24,5 млрд гривен.