Кабмин лишили возможности назначать и увольнять правление "Нефтегаза"

Окружной административный суд Киева приостановил возможность Кабинета Министров назначать и увольнять правление и председателя правления Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины".

Об этом Українським Новинам сообщил представитель суда.

Он отметил, что по иску акционерного общества "Федерация работодателей нефтегазовой отрасли" суд временно приостановил возможность Кабмина избирать и прекращать полномочия предправления и правления "Нефтегаза" до принятия окончательного решения.

"Следующее заседание назначено на 4 июня в 14:00, это дело будет рассматривать судья Анна Кузьменко", - отметили в суде.

Как сообщали Українські Новини, в апреле Кабмин снял с повестки дня вопрос об увольнении предправления "Нефтегаз Украины" Андрея Коболева.

Кабмин и "Нефтегаз" снизили цену на газ на 30 копеек за 1 куб. м с 1 мая.

Тем временем "Нефтегаз" повысила на май цены на природный газ для промышленных потребителей и учреждений, финансируемых из государственного бюджета, на 5,2-11,5%, или на 370,8-858 гривен/тыс. куб. м, до 7 558,8 – 8 337,60 гривен/тыс. куб. м (все цены указаны с НДС) в зависимости от условий потребления и оплаты.

Тем временем "Нефтегаз" за год сократил прибыль на 24,5 млрд гривен.