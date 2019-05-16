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16 травня 2019, четвер, 18:50 9
Верховна Рада і партії 2019-05-16T18:57:15+03:00
Українські Новини
Рада збільшила квоти української мови на телебаченні до 90% з 2024

Рада збільшила квоти української мови на телебаченні до 90% з 2024

Телевізор. Фото: Еспресо.TV
Телевізор. Фото: Еспресо.TV

Верховна Рада збільшила квоти мовлення українською мовою на телебаченні для загальнонаціонального та регіонального мовлення з 75% до 90% з 16 липня 2024 року після прийняття закону про українську мову, який вже підписав Президент Петро Порошенко.

Про це сказано в законі "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який офіційно опубліковано 16 травня.

Для місцевого мовлення квота збільшується з 60% до 80%.

При цьому для телеканалів, що мовлять корінними мовами народів України, в тому числі кримськотатарською, квота для програм українською мовою зберігається в розмірі 30%.

Водночас в основному тілі закону сказано, що використання мови на телебаченні регулюється законом "Про телебачення і радіомовлення", тоді як у прийнятій у першому читанні редакції квоти були закріплені в основному тілі закону.

Але в перехідних положеннях закону були внесені зміни до закону "Про телебачення і радіомовлення", проте ці зміни набувають чинності через 5 років після вступу в силу мовного закону, тобто з 16 липня 2024 року.

Раніше Українські Новини писали, що потрібно знати і як діяти власникам сайтів після прийняття закону про мову.

Також Рада дозволила видавати газети й журнали російською лише за наявності тиражу українською.

У травні 2017 року Верховна Рада зобов'язала загальнонаціональні та регіональні телеканали транслювати не менше 75% ефіру державною мовою.

Тим часом опублікований повний текст закону про українську мову.

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