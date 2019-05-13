Порошенко заявил, что заинтересован в скорейшем назначении Радой даты инаугурации

Президент Петр Порошенко заявил, что заинтересован в том, чтобы Верховная Рада как можно быстрее определилась с датой инаугурации Владимира Зеленского.\r\nОб этом Порошенко заявил во время встречи с журналистами в Брюселе (Бельгия) по итогам переговоров с Президентом Европарламента Дональдом Туском, которого наградил орденом Ярослава Мудрго, передают Українськi Новини.\r\n"Сегодня мяч находится на поле парламента. Я заинтересован в том, чтобы парламент как можно быстрее определился с датой инаугурации. С моей стороны будет только поддержка скорейшего вступления господина Зеленского на пост Президента", - заявил Президент.\r\nТакже Порошенко отметил, что он гордится демократичностью и честностью проведенных в Украине президентских выборов.\r\nКроме того, он отметил важность введения традиции, которая состоит в том, чтобы действующий Президент после оглашения результатов выборов звонил новоизбранному Президенту и предлагал свою помощь и консультации.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Андрей Парубий сегодня заяивл, что Рада назначит дату инаугурации Зеленского до пятницы.\r\nРанее Зеленский потребовал от Рады назначить инаугурацию на 19 мая.\r\nВ своб очередь Порошенко ответил Зеленскому, как ему сложно передавать власть.