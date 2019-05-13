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13 мая 2019, понедельник, 19:22 136
Президент 2019-05-13T19:36:04+03:00
Українські Новини
Порошенко заявил, что заинтересован в скорейшем назначении Радой даты инаугурации

Порошенко заявил, что заинтересован в скорейшем назначении Радой даты инаугурации

Петр Порошенко. Скриншот видео facebook.com/petroporоshenko
Петр Порошенко. Скриншот видео facebook.com/petroporоshenko

Президент Петр Порошенко заявил, что заинтересован в том, чтобы Верховная Рада как можно быстрее определилась с датой инаугурации Владимира Зеленского.

Об этом Порошенко заявил во время встречи с журналистами в Брюселе (Бельгия) по итогам переговоров с Президентом Европарламента Дональдом Туском, которого наградил орденом Ярослава Мудрго, передают Українськi Новини.

"Сегодня мяч находится на поле парламента. Я заинтересован в том, чтобы парламент как можно быстрее определился с датой инаугурации. С моей стороны будет только поддержка скорейшего вступления господина Зеленского на пост Президента", - заявил Президент.

Также Порошенко отметил, что он гордится демократичностью и честностью проведенных в Украине президентских выборов.

Кроме того, он отметил важность введения традиции, которая состоит в том, чтобы действующий Президент после оглашения результатов выборов звонил новоизбранному Президенту и предлагал свою помощь и консультации.

Как сообщали Українськi Новини, Андрей Парубий сегодня заяивл, что Рада назначит дату инаугурации Зеленского до пятницы.

Ранее Зеленский потребовал от Рады назначить инаугурацию на 19 мая.

В своб очередь Порошенко ответил Зеленскому, как ему сложно передавать власть.

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