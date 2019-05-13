Порошенко заявив, що зацікавлений у якнайшвидшому призначенні Радою дати інавгурації

Президент Петро Порошенко заявив, що зацікавлений у тому, щоб Верховна Рада якнайшвидше визначилася з датою інавгурації Володимира Зеленського.

Про це Порошенко заявив під час зустрічі з журналістами в Брюселі (Бельгія) за підсумками переговорів з Президентом Європарламенту Дональдом Туском, якого нагородив орденом Ярослава Мудрго, передають Українські Новини.

"Сьогодні м'яч перебуває на полі парламенту. Я зацікавлений в тому, щоб парламент якомога швидше визначився з датою інавгурації. З мого боку буде тільки підтримка якнайшвидшого вступу пана Зеленського на пост Президента", - заявив Президент.

Також Порошенко зазначив, що він пишається демократичністю і чесністю проведених в Україні президентських виборів.

Крім того, він відзначив важливість запровадження традиції, яка полягає в тому, щоб чинний Президент після оголошення результатів виборів дзвонив новообраному Президенту і пропонував свою допомогу і консультації.

Як повідомляли Українські Новини, Андрій Парубій сьогодні заявив, що Рада призначить дату інавгурації Зеленського до п'ятниці.

Раніше Зеленський вимагав від Ради призначити інавгурацію на 19 травня.

У свою чергу, Порошенко відповів Зеленському, як йому складно передавати владу.