підписатися на розсилку
26.2 26.55
29.1 29.8
˟
13 травня 2019, понеділок, 19:22 38
Президент 2019-05-13T21:45:02+03:00
Українські Новини
Порошенко заявив, що зацікавлений у якнайшвидшому призначенні Радою дати інавгурації

Порошенко заявив, що зацікавлений у якнайшвидшому призначенні Радою дати інавгурації

Петро Порошенко. Скріншот відео facebook.com/petroporоshenko
Петро Порошенко. Скріншот відео facebook.com/petroporоshenko

Президент Петро Порошенко заявив, що зацікавлений у тому, щоб Верховна Рада якнайшвидше визначилася з датою інавгурації Володимира Зеленського.

Про це Порошенко заявив під час зустрічі з журналістами в Брюселі (Бельгія) за підсумками переговорів з Президентом Європарламенту Дональдом Туском, якого нагородив орденом Ярослава Мудрго, передають Українські Новини.

"Сьогодні м'яч перебуває на полі парламенту. Я зацікавлений в тому, щоб парламент якомога швидше визначився з датою інавгурації. З мого боку буде тільки підтримка якнайшвидшого вступу пана Зеленського на пост Президента", - заявив Президент.

Також Порошенко зазначив, що він пишається демократичністю і чесністю проведених в Україні президентських виборів.

Крім того, він відзначив важливість запровадження традиції, яка полягає в тому, щоб чинний Президент після оголошення результатів виборів дзвонив новообраному Президенту і пропонував свою допомогу і консультації.

Як повідомляли Українські Новини, Андрій Парубій сьогодні заявив, що Рада призначить дату інавгурації Зеленського до п'ятниці.

Раніше Зеленський вимагав від Ради призначити інавгурацію на 19 травня.

У свою чергу, Порошенко відповів Зеленському, як йому складно передавати владу.

Більше новин про: Володимир Зеленський інавгурація Петро Порошенко

Архів
Новини
Вчені знайшли дієту, здатну вберегти від ранньої смерті 21:16
Від лате краще відмовитися: Супрун розповіла про шкоду і користь кави 20:59
У шкільному туалеті під Житомиром розпорошили газ: 13 учнів госпіталізовано 20:47
Доріс Дей. Скріншот відео Dayniac4324
Померла відома американська співачка і актриса Доріс Дей 20:28
Ціни на автогаз в Україні підскочили 20:15
більше новин
Зеленському присудили максимальний штраф за демонстрацію виборчого бюлетеня 15:19
Новинський привітав українок з православним жіночим святом 13:28
Затоплені Позняки. Фото: dtp.kiev
У Києві потужна злива затопила дороги і перехід метро 17:20
Вночі спалили автомобіль головного редактора ТВі Володимира Єгорова 10:52
Суд скасував арешт на майно китайської CNBM. Прокуратура не надала докази 10:12
більше новин
Сьогодні Зеленського судитимуть за порушення щодо ведення передвиборчої агітації 08:27
Зеленському присудили максимальний штраф за демонстрацію виборчого бюлетеня 15:19
Краби викинулися на берег. Фото: Facebook/Дмитро Ревун
Під Одесою на берег моря викинуло десятки крабів 19:52
Дружина принца Гаррі відзначає перший День матері: опубліковано нове фото первістка Маркл 18:42
Фото дня: у Парижі відбулася "кривава" акція проти вимирання тварин 19:27
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok