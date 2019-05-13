Порошенко заявив, що зацікавлений у якнайшвидшому призначенні Радою дати інавгурації

Президент Петро Порошенко заявив, що зацікавлений у тому, щоб Верховна Рада якнайшвидше визначилася з датою інавгурації Володимира Зеленського.\r\nПро це Порошенко заявив під час зустрічі з журналістами в Брюселі (Бельгія) за підсумками переговорів з Президентом Європарламенту Дональдом Туском, якого нагородив орденом Ярослава Мудрго, передають Українські Новини.\r\n"Сьогодні м'яч перебуває на полі парламенту. Я зацікавлений в тому, щоб парламент якомога швидше визначився з датою інавгурації. З мого боку буде тільки підтримка якнайшвидшого вступу пана Зеленського на пост Президента", - заявив Президент.\r\nТакож Порошенко зазначив, що він пишається демократичністю і чесністю проведених в Україні президентських виборів.\r\nКрім того, він відзначив важливість запровадження традиції, яка полягає в тому, щоб чинний Президент після оголошення результатів виборів дзвонив новообраному Президенту і пропонував свою допомогу і консультації.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Андрій Парубій сьогодні заявив, що Рада призначить дату інавгурації Зеленського до п'ятниці.\r\nРаніше Зеленський вимагав від Ради призначити інавгурацію на 19 травня.\r\nУ свою чергу, Порошенко відповів Зеленському, як йому складно передавати владу.