Порошенко наградил Президента Евросовета Туска орденом Ярослава Мудрого

Президент Петр Порошенко наградил Президента Евросовета Дональда Туска, который поздравил Украину с демократическими выборами в разговоре с Порошенко, орденом Ярослава Мудрого.\r\nОб этом он сказал в Брюселе (Бельгия), передают Українськi Новини.\r\nПорошенко отметил, что Туск награжден за поддержку независимости и территориальной целостности Украины.\r\n\r\nРанее президент Евросовета Туск поздравил Зеленского с победой на выборах Президента\r\nКак сообщали Українськi Новини, Порошенко наградил министра культуры Евгения Нищука орденом Ярослава Мудрого V степени.\r\nКроме того, Порошенко раздал госнаграды своему секретарю, пресс-секретарю, райтеру, начальнику резиденции и еще 9 сотрудникам АПУ. Все они награждены за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм.\r\nРанее Порошенко наградил орденами Ярослава Мудрого 2 митрополитов УПЦ .\r\nТакже орденом Ярослава Мудрого V степени Порошенко наградил Александра Турчинова.