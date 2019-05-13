Порошенко наградил Президента Евросовета Туска орденом Ярослава Мудрого

Президент Петр Порошенко наградил Президента Евросовета Дональда Туска, который поздравил Украину с демократическими выборами в разговоре с Порошенко, орденом Ярослава Мудрого.

Об этом он сказал в Брюселе (Бельгия), передают Українськi Новини.

Порошенко отметил, что Туск награжден за поддержку независимости и территориальной целостности Украины.

Ранее президент Евросовета Туск поздравил Зеленского с победой на выборах Президента

Как сообщали Українськi Новини, Порошенко наградил министра культуры Евгения Нищука орденом Ярослава Мудрого V степени.

Кроме того, Порошенко раздал госнаграды своему секретарю, пресс-секретарю, райтеру, начальнику резиденции и еще 9 сотрудникам АПУ. Все они награждены за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм.

Ранее Порошенко наградил орденами Ярослава Мудрого 2 митрополитов УПЦ .

Также орденом Ярослава Мудрого V степени Порошенко наградил Александра Турчинова.