Зеленского оштрафовали на 850 гривен за демонстрацию избирательного бюллетеня

Оболонский районный суд Киева признал новоизбранного Президента Владимира Зеленского виновным в незаконной агитации, а именно в демонстрации избирательного бюллетеня в ходе 2-го тура выборов Президента, и оштрафовал на 850 гривен.\r\nОб этом объявил судья Владислав Девятко, передают Українські Новини.\r\nСуд признал Зеленского виновным в совершении нарушения по ст 212-10 Кодекса об админнарушениях и присудил максимально предусмотренный штраф.\r\nСуд установил, что Зеленский осуществил агитацию, показав бюллетень вне законных сроков.\r\nСуд мотивировал также это тем, что Зеленский признал вину в своих пояснениях. При принятии решения суд учел личность Зеленского и характер нарушения.\r\nКак сообщали Українськi Новини, адвокаты Зеленского попросили не привлекать его к ответственности за показанный бюллетень.\r\nРанее Зеленский не явился на суд по своему админделу о демонстрации бюллетеня во время голосования во 2-м туре выборов Президента.\r\n21 апреля полицейские прибыли в избирательный штаб кандидата, где составили на Зеленского административные материалы по ст. 212-10 (Нарушение ограничения по ведению предвыборной агитации) Кодекса Украины об административных правонарушениях.\r\nЗеленский во время голосования продемонстрировал на камеры свой бюллетень после того, как поставил отметку "за".\r\nПо словам Зеленского, он показал свой бюллетень потому, что "не сориентировался".