Зеленского оштрафовали на 850 гривен за демонстрацию избирательного бюллетеня

Зеленский в штабе после победы.

Зеленский в штабе после победы.

Оболонский районный суд Киева признал новоизбранного Президента Владимира Зеленского виновным в незаконной агитации, а именно в демонстрации избирательного бюллетеня в ходе 2-го тура выборов Президента, и оштрафовал на 850 гривен.

Об этом объявил судья Владислав Девятко, передают Українські Новини.

Суд признал Зеленского виновным в совершении нарушения по ст 212-10 Кодекса об админнарушениях и присудил максимально предусмотренный штраф.

Суд установил, что Зеленский осуществил агитацию, показав бюллетень вне законных сроков.

Суд мотивировал также это тем, что Зеленский признал вину в своих пояснениях.

При принятии решения суд учел личность Зеленского и характер нарушения.

Как сообщали Українськi Новини, адвокаты Зеленского попросили не привлекать его к ответственности за показанный бюллетень.

Ранее Зеленский не явился на суд по своему админделу о демонстрации бюллетеня во время голосования во 2-м туре выборов Президента.

21 апреля полицейские прибыли в избирательный штаб кандидата, где составили на Зеленского административные материалы по ст. 212-10 (Нарушение ограничения по ведению предвыборной агитации) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Зеленский во время голосования продемонстрировал на камеры свой бюллетень после того, как поставил отметку "за".

По словам Зеленского, он показал свой бюллетень потому, что "не сориентировался".