Ливневые атмосферные фронты отступят, но вернутся с Запада: прогноз погоды на неделю

После субботних кратковременных дождей по всей Украине, с воскресенья, 12 мая, до среды, 15 мая, в Украине ожидается теплая погода днем и местами ночные заморозки. Дожди ненадолго прекратятся только во вторник, 14 мая, и коснется недолгое просветления центральных и восточных областей. Уже в среду ливни вернутся с Запада.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Так, согласно прогнозу, в воскресенье, 12 мая, по всей территории Украины, кроме западных областей, ожидаются осадки. В центральных областях температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +19…+21 градус, тогда как в западных +4…+10 градусов, днем +17…+24 градуса и кратковременные ночные осадки. На востоке ночью +6…+12 градусов, днем +19…+24 градуса, а на севере ночью +5…+11 градусов, днем +18…+23 градуса. На юге же ожидаются +6…+11 градусов ночью и +17…+23 градуса днем. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с по всей Украине.

В понедельник, 13 мая, дожди еще не отступят и будут лить круглые сутки по всей стране. В центре Украины ливни ночью и днем при температуре +10...+12 градусов ночью и жаркими +20...+22 днем. Температура воздуха в западных и северных областях ожидается от +9 до +11 ночью и +19...+22 днем, в центральных и восточных - немного теплее - от +21...+23 днем и +9...+13 ночью, и на юге от +9 до +12 градусов, днем +19...+22. По всей стране юго-западный ветер 3-8 м/c.

Во вторник, 14 мая, в центральной и восточной Украины ливни наконец отступят и будет светить солнце. Дожди ожидаются только в западных и северных областях, там будет ниже и температура воздуха. На западе столбики термометров опустятся до +8 до +11 градусов ночью, днем - от +14 до +20, на севере ночью +10...+12 градусов, днем +21...+23. В центре же +10...+12 ночью и +21...+23 днем. В восточных областях теплее всего - от +11 до +13 ночью и +22...+25 днем. На юге ночью +10...+13 градусов, днем +21...+23. Юго-западный ветер 3-8 м/c будет дуть по всей Украине.

В среду, 15 мая, дожди придут с запада в центральную Украину, на востоке все еще будет сухо. При этом температура воздуха в основном не изменится: в западных областях днем ожидаются холодные +9...+11 градусов ночью и +14...+18 днем, в центральных ночью +10...+12 градусов, днем +21...+23, на севере также ночью +10...+12 градусов, днем +21...+23, на востоке от +11 до +13 ночью и днем +23...+25, тогда как в южных регионах от +10...+13 градусов ночью и +19...+23 днем. Ветер останется неизменным и составит 3-8 м/с.

Карты: Укргидрометцентр

Таким образом, дожди также будут лить до середины недели, немного отступив только во вторник в центральных и восточных областях.

Как сообщали Українські Новини, синоптик рассказала о погоде на выходных.

Также в ближайшие дни в Украине дожди не прекратятся, хотя в воскресенье может выглянуть солнце.