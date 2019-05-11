В выходные курс продажи российского рубля продолжает падать

В субботу, 11 мая, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 10 мая понизился на 2 копейки и составляет 3,61 гривны за 10 рублей.\r\nВ то же время курс продажи упал на 2 копейки и составляет 4,15 гривен за 10 рублей.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nКурс рубля в киевских обменниках на 11 мая:\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nПокупка\r\n\r\n\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n3,61\r\n\r\n\r\n4,15\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n3,90\r\n\r\n\r\n5,00\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n2,50\r\n\r\n\r\n4,02\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, экономисты спрогнозировали курс гривны на май.\r\nТакже Нацбанк сохранил прогноз роста ВВП. Кроме того, каждая пятая долларовая купюра в Украине - поддельная. Самый высокий риск купить подделку – в обменниках. При этом чаще всего подделывают стодолларовые банкноты.