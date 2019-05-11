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11 мая 2019, суббота, 11:26 125
Финансы 2019-05-11T11:30:03+03:00
Українські Новини
В выходные курс продажи российского рубля продолжает падать

В выходные курс продажи российского рубля продолжает падать

Рубль-Гривна. Фото: Gorlovka.Today
Рубль-Гривна. Фото: Gorlovka.Today

В субботу, 11 мая, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 10 мая понизился на 2 копейки и составляет 3,61 гривны за 10 рублей.

В то же время курс продажи упал на 2 копейки и составляет 4,15 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс рубля в киевских обменниках на 11 мая:

10 российских рублей

Покупка

Продажа

3,61

4,15

3,90

5,00

2,50

4,02

Как сообщали Українські Новини, экономисты спрогнозировали курс гривны на май.

Также Нацбанк сохранил прогноз роста ВВП. Кроме того, каждая пятая долларовая купюра в Украине - поддельная. Самый высокий риск купить подделку – в обменниках. При этом чаще всего подделывают стодолларовые банкноты. 

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