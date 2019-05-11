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11 травня 2019, субота, 09:28 40
Зовнішня політика 2019-05-11T10:15:01+03:00
Українські Новини
Адвокат Трампа скасував візит до України через "ворогів в оточенні Зеленського"

Адвокат Трампа скасував візит до України через "ворогів в оточенні Зеленського"

Рудольф Джуліані. Скріншот: Fox News
Рудольф Джуліані. Скріншот: Fox News

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані скасував візит до України для зустрічі з новообраним Президентом Володимиром Зеленським через "ворогів Трампа в його оточенні".

Про це Джуліані заявив в інтерв'ю американському телеканалу Fox News.

Так, адвокат Трампа звинуватив оточення Зеленського в допомозі демократам в розслідуванні 2016 року.

"Існує великий страх, що новий (український, - ред.) Президент буде оточений, буквально, ворогами президента (США, - ред.), які були причетні до цього, і людей, які беруть участь в інших демократичних операціях", - заявив він.

Джуліані підкреслив, що "переконаний в цьому від того, що чув від двох дуже надійних людей".

"Президент (новообраний Президент України Володимир Зеленський) оточений людьми, які є ворогами президента (Трампа, - ред.), і людьми, які - принаймні одному випадку - явно корумповані і притягнуті до цієї схеми", - сказав Джуліані.

Адвокат зазначив, що його рішення не має нічого спільного з майбутніми президентськими виборами в США у 2020 році.

Джуліані також додав, що колишній віце-президент США Джо Байден, який зараз лідирує у рейтингу демократів-кандидатів у президенти країни, неправомірно тиснув на Президента України Петра Порошенка і парламент країни в березні 2016 року, вимагаючи звільнити генпрокурора Віктора Шокіна.

Як повідомляли Українські Новини, штаб Зеленського заявив, що інформація про можливу участь Трампа в інавгурації закрита. Також демократи закликали Трампа залишити Йованович послом США в Україні.

Раніше Трамп і Путін обговорили вибори в Україні.

Тим часом у США підтримка імпічменту Тампа зростає: ідею підтримують 45% американців.

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