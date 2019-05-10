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10 мая 2019, пятница, 08:59 66
Америка 2019-05-10T09:04:27+03:00
Українські Новини
В США поддержка импичмента Тампу растет: идею поддерживают 45% американцев

В США поддержка импичмента Тампу растет: идею поддерживают 45% американцев

Дональд Трамп. Скриншот /twitter.com/globalnews
Дональд Трамп. Скриншот /twitter.com/globalnews

Количество американцев, которые полагают, что Конгресс должен объявить импичмент для президента Дональда Трампа, который заблокировал публикацию полного доклада о вмешательстве России в выборы президента США, выросло с середины апреля на 5%. Теперь идею отстранения президента от должности разделяют 45% жителей страны.

Об этом говорится в социологическом опросе, результаты которого были опубликованы в четверг агентством Reuters/Ipsos, пишет "Голос Америки".

В то же время 42% респондентов считают, что Трампа нельзя отстранять от должности, а еще 13% опрошенных воздержались от однозначного ответа. Во время предыдущего опроса, проводившегося с 18 по 19 апреля, за импичмент высказались 40% респондентов.

Результаты опроса, проведенного в понедельник, не внесли ясность в главный вопрос, волнующий лидеров Демократической партии в Палате представителей. Этот вопрос заключается в том, чего в действительно хотят американцы: прекращения многочисленных расследований в отношении президента или перехода к процедуре объявления импичмента.

В руководстве демократов пока не пришли к единому мнению насчет необходимости отрешения президента от должности, учитывая то, с каким сопротивлением эта идея столкнется в Сенате, контролируемом Республиканской партией.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в четверг подчеркнула, что конгрессмены, ведущие расследования в отношении Трампа, придерживаются "поэтапного подхода". По ее словам, расследования ведутся "очень методично" и основаны исключительно на конституционном праве. Она заявила, что демократы и в дальнейшем будут руководствоваться только полученными ими фактами.

57% участников опроса согласились с тем, что дальнейшее расследование в отношении Трампа может помешать осуществлению "важных государственных задач". Так считает половина всех опрошенных демократов и три четверти всех республиканцев.

32% респондентов согласились с тем, что действия Конгресса в связи с публикацией отчета Мюллера совершенно законны. Противоположной точки зрения придерживаются 47% опрошенных.

Популярность Трампа осталась без изменений в сравнении с прошлой неделей: 39% опрошенных поддерживают действия президента, 55% не одобряют деятельность Дональда Трампа.

В опросе, который проводился на всей территории США, приняли участие 1006 человек. Уровень погрешности исследования составляет около 4 процентных пунктов.

Напомним, в начале мая Трамп поговорил с Путиным и уверен в "потенциально замечательных" отношениях с РФ.

Ранее в США заявили о возможности импичмента Трампу.

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