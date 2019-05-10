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10 мая 2019, пятница, 23:45 222
Политика 2019-05-10T23:45:17+03:00
Українські Новини
Кравчук посоветовал Зеленскому "изменить всю власть"

Кравчук посоветовал Зеленскому "изменить всю власть"

Леонид Кравчук. Фото: 112
Леонид Кравчук. Фото: 112

Первый президент Украины Леонид Кравчук дал несколько советов будущему Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает "112".

"Первое: власть должна измениться вся, независимо от того, плохая она или хорошая, - приходит новый президент и формирует новую власть. Не может быть такого, что пришел один президент, а все, кто были, - остались", - заявил первый президент.

Также отмечается, что Кравчук посоветовал Зеленскому не принимать кадровые решения быстро.

"... Так делать нельзя. Только после глубокой и всесторонней обработки человека можно назначать на должность. Я бы никогда не допустил и просил бы Владимира Александровича - он сам об этом говорил, но я ему еще раз напоминаю, - не иметь во власти сватов, братьев, кумовьев, бизнес-партнеров. Власть - это преданность народу Украины", - считает первый президент.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский сравнил Порошенко с туристом, который ворует тапочки в отеле после выселения, а Порошенко ответил Зеленскому, как ему сложно передавать власть.

Тем временем, депутат Бондарь заявил, что Зеленский хочет попробовать сотрудничать с нынешней Радой.

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