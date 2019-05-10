День матери-2019: когда украинцы отметят праздник

День матери отмечается во многих странах мира, в том числе и в Украине. Трогательный праздник благодарности и чествования материнской заботы, доброты и любви отмечается ежегодно, однако дата его празднования непостоянная. О том, когда пройдет День матери, расскажут Українські Новини.

Считается, что Дню матери более 100 лет, однако при этом первые его упоминания моно найти еще в 1600-ом году в Британии. Тогда существовал обычай отмечать Материнское воскресенье. Официально же праздник был установлен в 1914 году в США и очень быстро проник в другие страны, включая Украину.

День матери – переходящий праздник, то есть день его проведения не привязан к одной дате. Отмечается он во второе воскресение мая. В 2019 году День матери пройдет 12 мая.

По этому поводу принято заготавливать цветы, подарки, объятия, поцелуи и поздравления, а также обязательно произнести слова благодарности. В этот день материнство должно получить настоящую отдачу за потраченные силы, нервы и недопонимания.

Вспоминают и поздравляют родителей в праздник не только молодые дети, но и взрослые.

Материнская безграничная и самоотверженная любовь становится центром внимания всего дня. Стоит устроить настоящий счастливый праздник дорогому человеку.

Как сообщали Українські Новини, вчера отметили День победы над нацизмом во Второй мировой войне. По данным Нацполиции, около 700 тыс. украинцев вышли на улицы страны в День победы.

8 мая отметили День памяти и примирения.