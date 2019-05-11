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11 травня 2019, субота, 06:00 13 Карта
Життя 2019-05-11T08:15:01+03:00
Українські Новини
Дощі з грозами і холодними ночами: синоптик розповіла про погоду на вихідних

Дощі з грозами і холодними ночами: синоптик розповіла про погоду на вихідних

Дощ. Фото: pixabay
Дощ. Фото: pixabay

Незважаючи на періодичну появу сонця, на вихідних Україну знову накриють дощі.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Так, 11-12 травня в більшості областей України переважатиме волога погода з періодичними дощами.

Температура повітря підвищиться і дощі можуть в теплій атмосфері супроводжуватись грозами.

Протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться в межах +16...+22 градусів. Уночі буде холодніше, +6...+13 градусів.

"Для порівняння, як там у людей - у Німеччині та навколишніх країнах холод нижче 10 градусів, а на півдні Іспанії і в Португалії спека +30 градусів. Тому наші близько +17...+22 градусів - найкращі", - розповіла Діденко.

За її словами, у Києві у вихідні, 11-12 травня, періодичні дощі, але теплі - удень +18...+20 градусів. Можлива гроза.

Карта: Наталя Діденко/FacebookКарта: Наталка Діденко/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, найближчими днями в Україні дощі не припиняться, хоча в неділю може визирнути сонце.

Тим часом 12 травня в Україні відзначатиметься День матері.

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