Дощі з грозами і холодними ночами: синоптик розповіла про погоду на вихідних

Незважаючи на періодичну появу сонця, на вихідних Україну знову накриють дощі.\r\nПро це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.\r\nТак, 11-12 травня в більшості областей України переважатиме волога погода з періодичними дощами.\r\nТемпература повітря підвищиться і дощі можуть в теплій атмосфері супроводжуватись грозами.\r\nПротягом дня стовпчики термометрів коливатимуться в межах +16...+22 градусів. Уночі буде холодніше, +6...+13 градусів.\r\n"Для порівняння, як там у людей - у Німеччині та навколишніх країнах холод нижче 10 градусів, а на півдні Іспанії і в Португалії спека +30 градусів. Тому наші близько +17...+22 градусів - найкращі", - розповіла Діденко.\r\nЗа її словами, у Києві у вихідні, 11-12 травня, періодичні дощі, але теплі - удень +18...+20 градусів. Можлива гроза.\r\nКарта: Наталка Діденко\/Facebook\r\nЯк повідомляли Українські Новини, найближчими днями в Україні дощі не припиняться, хоча в неділю може визирнути сонце.\r\nТим часом 12 травня в Україні відзначатиметься День матері.