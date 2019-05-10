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10 мая 2019, пятница, 16:45 1498
Недвижимость 2019-05-10T16:53:27+03:00
Українські Новини
Закарпатский губернатор задекларировал квартиру в Румынии

Закарпатский губернатор задекларировал квартиру в Румынии

Председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль задекларировал 432 008 гривен доходов за 2018 год. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

Согласно информации, в 2018 году Москаль получил 233 260 гривен заработной платы и 198 748 гривен пенсии.

На счету в Государственном Ощадном банке он хранит 75 тыс. гривен.

Кроме того, Москаль задекларировал квартиру площадью 94,4 кв. м в Киеве, квартиру 98,5 кв. м в Черновцах, квартиру 60,31 кв. м в Румынии, парковочное место 11,9 кв. м в Киеве, два квадроцикла Bombardier и снегоход Bombardier.

В декларации отсутствует информация о членах семьи.

Как сообщали Українські Новини, волынский губернатор Савченко задекларировал швейцарские часы, мобильный телефон Vertu и $307 тыс. наличными.

Секретарь Ровенского горсовета Паладийчук задекларировал 67,8 тыс. долларов и 17,9 тыс. евро в личном сейфе.

Первый зам ровенского губернатора задекларировал зарплату по совместительству и собственную АЗС.

Ровенский губернатор Муляренко задекларировал антикварные автомобили.

Жена зама львовского губернатора Замлинского заработала более 1 млн гривен в 2018.

 

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