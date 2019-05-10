Закарпатский губернатор задекларировал квартиру в Румынии

Председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль задекларировал 432 008 гривен доходов за 2018 год. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.\r\nСогласно информации, в 2018 году Москаль получил 233 260 гривен заработной платы и 198 748 гривен пенсии.\r\nНа счету в Государственном Ощадном банке он хранит 75 тыс. гривен.\r\nКроме того, Москаль задекларировал квартиру площадью 94,4 кв. м в Киеве, квартиру 98,5 кв. м в Черновцах, квартиру 60,31 кв. м в Румынии, парковочное место 11,9 кв. м в Киеве, два квадроцикла Bombardier и снегоход Bombardier.\r\nВ декларации отсутствует информация о членах семьи.\r\nКак сообщали Українські Новини, волынский губернатор Савченко задекларировал швейцарские часы, мобильный телефон Vertu и $307 тыс. наличными.\r\nСекретарь Ровенского горсовета Паладийчук задекларировал 67,8 тыс. долларов и 17,9 тыс. евро в личном сейфе.\r\nПервый зам ровенского губернатора задекларировал зарплату по совместительству и собственную АЗС.\r\nРовенский губернатор Муляренко задекларировал антикварные автомобили.\r\nЖена зама львовского губернатора Замлинского заработала более 1 млн гривен в 2018.\r\n