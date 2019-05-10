Закарпатский губернатор задекларировал квартиру в Румынии

Председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль задекларировал 432 008 гривен доходов за 2018 год. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

Согласно информации, в 2018 году Москаль получил 233 260 гривен заработной платы и 198 748 гривен пенсии.

На счету в Государственном Ощадном банке он хранит 75 тыс. гривен.

Кроме того, Москаль задекларировал квартиру площадью 94,4 кв. м в Киеве, квартиру 98,5 кв. м в Черновцах, квартиру 60,31 кв. м в Румынии, парковочное место 11,9 кв. м в Киеве, два квадроцикла Bombardier и снегоход Bombardier.

В декларации отсутствует информация о членах семьи.

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