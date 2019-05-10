Международный трибунал вынесет решение в деле о захвате украинских моряков 25 мая

Международный трибунал по морскому праву вынесет решение в деле о захвате Россией 3 украинских военно-морских кораблей и 24 членов их экипажей ориентировочно 25 мая.\r\nОб этом перед закрытием слушаний сообщил председательствующий судья, передают Українськi Новини.\r\n"Ориентировочная дата вынесения решения в этом деле назначена на субботу, 25 мая 2019. Стороны будут заблаговременно проинформированы о каких-либо изменениях этой даты", - сказал он.\r\nВ ходе слушаний Украина попросила Международный трибунал в качестве временных мер обязать Россию немедленно вернуть Украине захваченные корабли и освободить арестованных членов их экипажей, закрыть уголовные дела против них и не открывать заново.\r\nВ соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву (UNCLOS), иностранные государства не могут арестовывать, задерживать и подвергать судопроизводству военно-морские суда.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Международный трибунал начал слушания дела о захвате Россией украинских кораблей.\r\nРанее Россия отказалась участвовать в слушаниях Международного трибунала по делу о захвате украинских моряков.\r\nВ 2018 году 25 ноября военные РФ около Керченского пролива захватили 2 украинских катера и буксир ВМС.\r\nВсе 24 украинские военных моряка, захваченные возле Керченского пролива, заявили, что являются военнопленными.