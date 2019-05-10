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10 мая 2019, пятница, 14:50 266
Внешняя политика 2019-05-10T14:51:43+03:00
Українські Новини
Международный трибунал вынесет решение в деле о захвате украинских моряков 25 мая

Международный трибунал вынесет решение в деле о захвате украинских моряков 25 мая

Пленные украинские моряки. Фото:
Пленные украинские моряки. Фото: "Громадське"

Международный трибунал по морскому праву вынесет решение в деле о захвате Россией 3 украинских военно-морских кораблей и 24 членов их экипажей ориентировочно 25 мая.

Об этом перед закрытием слушаний сообщил председательствующий судья, передают Українськi Новини.

"Ориентировочная дата вынесения решения в этом деле назначена на субботу, 25 мая 2019. Стороны будут заблаговременно проинформированы о каких-либо изменениях этой даты", - сказал он.

В ходе слушаний Украина попросила Международный трибунал в качестве временных мер обязать Россию немедленно вернуть Украине захваченные корабли и освободить арестованных членов их экипажей, закрыть уголовные дела против них и не открывать заново.

В соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву (UNCLOS), иностранные государства не могут арестовывать, задерживать и подвергать судопроизводству военно-морские суда.

Как сообщали Українськi Новини, Международный трибунал начал слушания дела о захвате Россией украинских кораблей.

Ранее Россия отказалась участвовать в слушаниях Международного трибунала по делу о захвате украинских моряков.

В 2018 году 25 ноября военные РФ около Керченского пролива захватили 2 украинских катера и буксир ВМС.

Все 24 украинские военных моряка, захваченные возле Керченского пролива, заявили, что являются военнопленными. 

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