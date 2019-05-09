За использование "георгиевских ленточек" в День победы полиция составила 13 админпротоколов

Полиция составила 13 административных протоколов об использовании "георгиевских ленточек" во время проведения акций, посвященных Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, в Украине.

Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, на территории Украины было зарегистрировано 33 резонансных дела, больше всего зарегистрировано в Киеве, Днепропетровской и Николаевской областях.

Кроме того, по состоянию на 14:00 полиция зарегистрировала 5 уголовных производств.

Как сообщали Українськi Новини, участники акции "Бессмертный полк" завершили шествие в Киеве.

Ранее в Украине отмечался День памяти и примирения, в который проводился марш памяти павших защитников Украины.