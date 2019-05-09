За использование "георгиевских ленточек" в День победы полиция составила 13 админпротоколов

Полиция составила 13 административных протоколов об использовании "георгиевских ленточек" во время проведения акций, посвященных Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, в Украине.\r\nОб этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\nСогласно сообщению, на территории Украины было зарегистрировано 33 резонансных дела, больше всего зарегистрировано в Киеве, Днепропетровской и Николаевской областях.\r\nКроме того, по состоянию на 14:00 полиция зарегистрировала 5 уголовных производств.\r\nКак сообщали Українськi Новини, участники акции "Бессмертный полк" завершили шествие в Киеве.\r\nРанее в Украине отмечался День памяти и примирения, в который проводился марш памяти павших защитников Украины.