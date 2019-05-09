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09 мая 2019, четверг, 19:19 230
Общество 2019-05-09T19:24:34+03:00
Українські Новини
Видео дня: велопробег в честь Дня победы в Кривом Роге

Видео дня: велопробег в честь Дня победы в Кривом Роге

Около 400 человек приняли участие в велопробеге в честь Дня Победы в Кривом Роге (Днепропетровская область).

Об этом Українським Новинам сообщил организатор велопробега Роман Акальмаз.

Общая дистанция велопробега составила 20 км.

Велопробег начался возле стелы Победы у КРЭСовской плотины, прошел по центральным улицам города и завершился в парке им. Мершавцева.

"Каждый год мы проводим этот велопробег в честь воинов-освободителей, против фашизма и с тем, чтобы почтить память погибших фронтовиков", - сказал Акальмаз.

Участников велопробега угощали солдатской кашей и горячим чаем.

Как сообщали Українськi Новини, участники акции "Бессмертный полк" завершили шествие в Киеве.

Ранее в Украине отмечался День памяти и примирения, в который проводился марш памяти павших защитников Украины.

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