Видео дня: велопробег в честь Дня победы в Кривом Роге

Около 400 человек приняли участие в велопробеге в честь Дня Победы в Кривом Роге (Днепропетровская область).

Об этом Українським Новинам сообщил организатор велопробега Роман Акальмаз.

Общая дистанция велопробега составила 20 км.

Велопробег начался возле стелы Победы у КРЭСовской плотины, прошел по центральным улицам города и завершился в парке им. Мершавцева.

"Каждый год мы проводим этот велопробег в честь воинов-освободителей, против фашизма и с тем, чтобы почтить память погибших фронтовиков", - сказал Акальмаз.

Участников велопробега угощали солдатской кашей и горячим чаем.

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