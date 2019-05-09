Видео дня: велопробег в честь Дня победы в Кривом Роге

Около 400 человек приняли участие в велопробеге в честь Дня Победы в Кривом Роге (Днепропетровская область).\r\nОб этом Українським Новинам сообщил организатор велопробега Роман Акальмаз.\r\nОбщая дистанция велопробега составила 20 км.\r\nВелопробег начался возле стелы Победы у КРЭСовской плотины, прошел по центральным улицам города и завершился в парке им. Мершавцева.\r\n"Каждый год мы проводим этот велопробег в честь воинов-освободителей, против фашизма и с тем, чтобы почтить память погибших фронтовиков", - сказал Акальмаз.\r\nУчастников велопробега угощали солдатской кашей и горячим чаем.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=cuvMI-de44s" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=n4-VW5Id6-g" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українськi Новини, участники акции "Бессмертный полк" завершили шествие в Киеве.\r\nРанее в Украине отмечался День памяти и примирения, в который проводился марш памяти павших защитников Украины.