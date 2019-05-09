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  • Зеленский примет решение о ключевых должностях после получения доступа к базам СБУ, МВД и НАПК, - Богдан
09 мая 2019, четверг, 09:24 140
Политика 2019-05-09T09:31:24+03:00
Українські Новини
Зеленский примет решение о ключевых должностях после получения доступа к базам СБУ, МВД и НАПК, - Богдан

Зеленский примет решение о ключевых должностях после получения доступа к базам СБУ, МВД и НАПК, - Богдан

В команде будущего Президента Украины Владимира Зеленского сейчас подбирают людей на ключевые должности. Об этом в интервью "Цензор.НЕТ" заявил советник Зеленского Андрей Богдан.

Так, Богдан не сообщил, что из советников на какие должности претендует.

"Мы все - советники Владимира Зеленского. Год назад у нас была договоренность: не раздавать должности до победы, до момента получения возможности раздавать эти должности", - отметил Богдан.

Он привел пример распределения должностей при Викторе Ющенко.

"Есть классный пример - опыт комады Ющенко, когда еще и выборы не выиграли, а уже все перессорились за должности. И так 5 лет в той ссоре и прошли", - отметил советник.

Богдан отметил, что для членов команды Зеленского важна идеология, а не должности.

"Названия должностей - это не принципиально", - подчеркнул он.

По словам Богдана, у Зеленского есть понимание того, сколько должностей надо сразу заполнить профессиональными людьми.

"Собеседования уже проходят, Владимир встречается с большим количеством людей, претендентов. Но какие люди какие должности займут - это уже только в голове у Зеленского", - отметил Богдан.

Богдан заявил, что советники Зеленского изучают различные варианты чиновников: есть категории, которые напрямую зависят от президента, как начальник Генштаба, который назначается указом президента, а есть министр обороны, которого надо проводить через Верховную Раду.

"Я так понимаю, что некоторые вакансии Владимир для себя уже закрыл, некоторые ищем. Но в любом случае решение будет, когда Зеленский уже будет в Администрации президента, когда у него будет доступ ко всем информационным ресурсам государства: базам СБУ, МВД, НАПК. Эти данные важно учитывать при кадровых назначениях", - отметил Андрей Богдан.

Как сообщали Українські Новини, инаугурацию Зеленского предлагают провести два раза: в Раде и на НСК "Олимпийский".

Тем временем, Зеленский требует от Парубия проведения инаугурации 19 мая, чтобы избежать "вакуума власти".

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