Зеленський прийме рішення про ключові посади після отримання доступу до баз СБУ, МВС і НАЗК, - Богдан

Так, Богдан не повідомив, хто з радників на які посади претендує.

"Ми всі - радники Володимира Зеленського. Рік тому у нас була домовленість: не роздавати посади до перемоги, до моменту отримання можливості роздавати ці посади", - зазначив Богдан.

Він навів приклад розподілу посад при Вікторі Ющенко.

"Є класний приклад - досвід команди Ющенка, коли ще й вибори не виграли, а вже всі пересварилися за посади. І так 5 років в тій сварці і пройшли", - зазначив радник.

Богдан зазначив, що для членів команди Зеленського важлива ідеологія, а не посади.

"Назви посад - це не принципово", - підкреслив він.

За словами Богдана, у Зеленського є розуміння того, скільки посад треба відразу заповнити професійними людьми.

"Співбесіди вже проходять, Володимир зустрічається з великою кількістю людей, претендентів. Але які люди які посади займуть - це вже тільки в голові у Зеленського", - зазначив Богдан.

Богдан заявив, що радники Зеленського вивчають різні варіанти чиновників: є категорії, які прямо залежать від президента, як начальник Генштабу, який призначається указом президента, а є міністр оборони, якого треба проводити через Верховну Раду.

"Я так розумію, що деякі вакансії Володимир для себе вже закрив, деякі шукаємо. Але в будь-якому випадку рішення буде, коли Зеленський вже буде в Адміністрації президента, коли у нього буде доступ до всіх інформаційних ресурсів держави: базах СБУ, МВС, НАЗК. Ці дані важливо враховувати при кадрових призначеннях", - зазначив Андрій Богдан.

Як повідомляли Українські Новини, інавгурацію Зеленського пропонують провести два рази: в Раді і на НСК "Олімпійський".

Тим часом, Зеленський вимагає від Парубія проведення інавгурації 19 травня, щоб уникнути "вакууму влади".