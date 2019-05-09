підписатися на розсилку
26.2 26.55
29.1 29.8
˟
  • Головна
  • Новини
  • Політика
  • Зеленський прийме рішення про ключові посади після отримання доступу до баз СБУ, МВС і НАЗК, - Богдан
09 травня 2019, четвер, 09:24 19
Політика 2019-05-09T09:34:37+03:00
Українські Новини
Зеленський прийме рішення про ключові посади після отримання доступу до баз СБУ, МВС і НАЗК, - Богдан

Зеленський прийме рішення про ключові посади після отримання доступу до баз СБУ, МВС і НАЗК, - Богдан

У команді майбутнього Президента України Володимира Зеленського підбирають людей на ключові посади. Про це інтерв'ю "Цензор.НЕТ" заявив радник Зеленського Андрій Богдан.

Так, Богдан не повідомив, хто з радників на які посади претендує.

"Ми всі - радники Володимира Зеленського. Рік тому у нас була домовленість: не роздавати посади до перемоги, до моменту отримання можливості роздавати ці посади", - зазначив Богдан.

Він навів приклад розподілу посад при Вікторі Ющенко.

"Є класний приклад - досвід команди Ющенка, коли ще й вибори не виграли, а вже всі пересварилися за посади. І так 5 років в тій сварці і пройшли", - зазначив радник.

Богдан зазначив, що для членів команди Зеленського важлива ідеологія, а не посади.

"Назви посад - це не принципово", - підкреслив він.

За словами Богдана, у Зеленського є розуміння того, скільки посад треба відразу заповнити професійними людьми.

"Співбесіди вже проходять, Володимир зустрічається з великою кількістю людей, претендентів. Але які люди які посади займуть - це вже тільки в голові у Зеленського", - зазначив Богдан.

Богдан заявив, що радники Зеленського вивчають різні варіанти чиновників: є категорії, які прямо залежать від президента, як начальник Генштабу, який призначається указом президента, а є міністр оборони, якого треба проводити через Верховну Раду.

"Я так розумію, що деякі вакансії Володимир для себе вже закрив, деякі шукаємо. Але в будь-якому випадку рішення буде, коли Зеленський вже буде в Адміністрації президента, коли у нього буде доступ до всіх інформаційних ресурсів держави: базах СБУ, МВС, НАЗК. Ці дані важливо враховувати при кадрових призначеннях", - зазначив Андрій Богдан.

Як повідомляли Українські Новини, інавгурацію Зеленського пропонують провести два рази: в Раді і на НСК "Олімпійський".

Тим часом, Зеленський вимагає від Парубія проведення інавгурації 19 травня, щоб уникнути "вакууму влади".

Більше новин про: Володимир Зеленський Команда Зеленського Андрій Богдан

Архів
Новини
Рятувальники попередили українців про сильні заморозки 09:46
Володимир Зеленський. Фото: YouTube
Зеленський прийме рішення про ключові посади після отримання доступу до баз СБУ, МВС і НАЗК, - Богдан 09:24
У Києві пройшла акція "Перша хвилина миру": опубліковано відео 09:03
Україна дистанціювалася від кремлівського "перемогобісся", - Порошенко 08:42
Вночі в Києві Skoda спровокувала потрійну ДТП з авто поліцейських і Lexus, є постраждалі 08:20
більше новин
Пішохідно-велосипедний міст. Фото: facebook.com/pishоvelomist
Швейцарські архітектори звинувачують Київ у незаконному використанні їхнього проекту для будівництва "мосту Кличка" 11:03
Генпрокуратура хоче силою привести Порошенка на допит 10:52
Ветерани Другої світової війни в США сприяли формуванню спорту, що розвивається в Україні 07:08
Найнижчий податок в Україні для підприємців 1-ї та 2-ї груп – 1% встановили у Млинівській ОТГ Рівненської області 16:44
В Ірпені закривають старші класи в школі, міська влада спростовує 11:00 Доповнено
більше новин
Пішохідно-велосипедний міст. Фото: facebook.com/pishоvelomist
Швейцарські архітектори звинувачують Київ у незаконному використанні їхнього проекту для будівництва "мосту Кличка" 11:03
Дейенеріс зі стаканчиком зі Starbucks у 4 епізоді 8 сезону
HBO пояснив стакан зі Starbucks у Дейенеріс в останній серії "Гри престолів", а соцмережі сміються над кіноляпом 23:59
Гривня зміцнилася майже на 10 копійок 10:47
Судді обрали голову Антикорупційного суду 15:53
Володимир Зеленський з Іваном Залужним та Зеленчук-Потяк. Фото: Володимир Зеленський / Facebook
Зеленський сфотографувався з ветераном Червоної армії і зв'язковою УПА 17:34
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok