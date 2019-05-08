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08 мая 2019, среда, 18:01 49
Внешняя политика 2019-05-08T20:00:03+03:00
Українські Новини
Украина официально просит международное сообщество усилить санкции против России

Украина официально просит международное сообщество усилить санкции против России

Санкции против России. Фото: assmedia.livejournal.com
Санкции против России. Фото: assmedia.livejournal.com

Министр иностранных дел Павел Климкин официально обратился с письмом к иностранным государствам с просьбой усилить санкции в отношении России в связи с упрощением выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса.

Об этом сообщила спикер Министерства иностранных дел Катерина Зеленко на брифинге, передают Українськi Новини.

"Министр иностранных дел Павел Климкин направил письмо руководителям внешнеполитических ведомств стран ЕС, НАТО, "Большой семерки" и других стран-партнеров", - сказала она.

По ее словам, в письме выражена структурированная украинская позиция по вопросу паспортизации и связанными с этим угрозами безопасности, в том числе со ссылкой на аналогичные прецеденты в других государствах.

"Ключевой момент в том, что именно этим письмом Украина официально призывает страны-члены НАТО и других партнеров к расширению санкционного перечня международного противодействия российской агрессии за счет включения в него паспортного кейса", - пояснила Зеленко.

Спикер МИДа также выразила надежду на то, что международное сообщество не будет признавать подобные паспорта.

Как сообщали Українськi Новини, США назвали абсурдным указ Владимира Путина об упрощении выдачи паспортов РФ в "ЛНР" и "ДНР". Кроме того, специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер назвал решение России об упрощении выдачи российских паспортов жителям Донбасса нарушением "минских договоренностей".

В свою очередь Путин удивился "негативу" из-за выдачи паспортов РФ и вспомнил про Польшу и Венгрию. Также Россия не считает это решение нарушением "минских договоренностей".

Больше новостей о: Санкции против России МИД Украины Украино-российские отношения Выдача паспортов

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